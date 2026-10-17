Galatasaray Başkanı Dursun Özbek (AA)

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA



"Kamuoyunun hafızasını tazeleyelim" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:





"Bugün Gençlerbirliği ile oynayacağımız karşılaşmaya VAR hakemi olarak atanan Erkan Engin'in geçmişte hangi kararların altında imzası olduğunu ve son dönemde hangi maçlarda görevlendirildiğini kamuoyuna hatırlatmak isteriz. Erkan Engin:



2023-2024 sezonunda Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasında, 'hislerini' dinleyip, tartışmalı bir VAR müdahalesiyle hakem Cihan Aydın'ı monitöre davet ederek Fenerbahçe lehine penaltı verilmesinde rol oynayan hakemdir.



Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe - Karagümrük karşılaşmasında, yine tartışmalı bir VAR müdahalesi sonucunda Fenerbahçe lehine penaltı verilmesini sağlayan hakemdir.



Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonunda hatalı bir kararla hakem Cihan Aydın'ı monitöre davet eden, ancak hakemin kararını değiştirmediği VAR müdahalesinin sahibi olan hakemdir.



Peki, bu sezon Erkan Engin'in görevlendirmelerine bakalım:



Bu maçla birlikte Süper Lig'de yedinci kez VAR hakemi olarak görev yapacaktır.



Gençlerbirliği'nin bu sezon 3. kez iç saha maçında VAR odasında görevlendirilmiştir. (2 VAR, 1 AVAR)



Geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'nin iç saha maçında AVAR olarak görev almıştır.



Böylelikle aynı takımın üst üste 2 iç saha maçında VAR odasına görevli olarak atanmıştır.



Bu bilgiler ışığında, karşılaşmayı ve hakem yönetimini dikkatle takip edeceğimizi, yaşanabilecek her türlü hakem hatasının sorumlusu olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nu gördüğümüzü kamuoyuna bildiririz."