İngiltere'den Galatasaray'ı heyecanlandıran haber! Yıldız golcüde büyük indirim
Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray, ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in gol yükünü hafifletecek bir forvet arayışına girdi. Galatasaray, Tottenham'dan ayrılmak istediği öne sürülen Brezilyalı golcü Richarlison'u gündemine aldı.
Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
GALATASARAY'DA GÖZLER OCAK AYINA ÇEVRİLDİ
Süper Lig'de şampiyonluk hedefi doğrultusunda yoluna devam eden Galatasaray, bir yandan da ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadrosundaki eksik bölgeleri güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, özellikle hücum hattına yapılacak takviyeye odaklandı.
OSIMHEN'E YENİ GOL ORTAĞI ARANIYOR
Deniz Gül'den beklediği verimi alamadığı belirtilen Galatasaray'ın, Victor Osimhen'in üzerindeki gol yükünü hafifletebilecek bir santrfor transfer etmek istediği ifade edildi. Bu doğrultuda alternatif isimleri değerlendiren yönetimin, rotasını İngiltere'ye çevirdiği ileri sürüldü.
RICHARLISON BOMBASI! İNGİLİZ DEVİNDEN AYRILABİLİR
ESPN'de yer aldığı belirtilen habere göre Galatasaray, Tottenham forması giyen Brezilyalı golcü Richarlison'u transfer listesine ekledi.
İngiliz kulübüyle yollarını ayırmak istediği öne sürülen 29 yaşındaki futbolcunun, ocak ayında kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı iddia edildi.
TOTTENHAM'DAN AYRILIĞA YEŞİL IŞIK
Sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceği belirtilen Richarlison'un, ara transfer döneminde takımdan ayrılmayı planladığı aktarıldı. Tottenham yönetiminin de Brezilyalı yıldızın ayrılık talebine olumlu yaklaşabileceği ve gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu öne sürüldü.
BONSERVİSİNDE BÜYÜK İNDİRİM!
Transfer iddialarının en dikkat çekici ayrıntısı ise Richarlison için konuşulan bonservis bedeli oldu. Piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı futbolcu için Tottenham'ın beklentisini 10 milyon euro seviyesine kadar düşürdüğü iddia edildi. Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın yıldız golcü için ara transfer döneminde somut adımlar atabileceği konuşuluyor. Sarı-kırmızılıların Richarlison konusunda resmi bir girişimde bulunup bulunmayacağı ise merak konusu.