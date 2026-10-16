BONSERVİSİNDE BÜYÜK İNDİRİM!

Transfer iddialarının en dikkat çekici ayrıntısı ise Richarlison için konuşulan bonservis bedeli oldu. Piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı futbolcu için Tottenham'ın beklentisini 10 milyon euro seviyesine kadar düşürdüğü iddia edildi. Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın yıldız golcü için ara transfer döneminde somut adımlar atabileceği konuşuluyor. Sarı-kırmızılıların Richarlison konusunda resmi bir girişimde bulunup bulunmayacağı ise merak konusu.