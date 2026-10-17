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Okan Buruk'tan zemin üzerinden TFF'ye sert tepki: "Rafael Leao'yu kaybettik"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Okan Buruk'tan zemin üzerinden TFF'ye sert tepki: "Rafael Leao'yu kaybettik"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından takımının performansını sert sözlerle eleştirdi. Sarı-kırmızılı futbolcuların yeterince iyi oynamadığını belirten Buruk, kötü zemin nedeniyle bir oyuncularının sakatlandığını açıkladı. Deneyimli teknik adam, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) saha denetimlerinin artırılması çağrısında bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Takımının performansını eleştiren deneyimli çalıştırıcı, kötü saha zemini nedeniyle bir oyuncularının sakatlandığını belirterek Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) çağrıda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın sözleri:

Okan Buruk (A Haber Foto Arşiv)Okan Buruk (A Haber Foto Arşiv)

"GÖZDEN GEÇİRMEN GEREKİYOR"

Karşılaşmaya iyi başladıklarını ancak devamında rakibe önemli fırsatlar verdiklerini belirten Okan Buruk, oyuncularının performansından memnun kalmadığını söyledi.

Buruk, "Sahayı, maç trafiğini, Şampiyonlar Ligi'ni bahane etmeden iyi konsantre olmalıydık. Rakibi önemsememiz lazımdı. Rakibimizin geçen haftaki oyununu çok fazla gösterdik. Maça iyi başladık, 10-15 dakika. İlk yarı sonu, ikinci yarı başı çok fazla pozisyon verdik." ifadelerini kullandı.

Zeminin kötü olmasına rağmen bunun oyun açısından bahane edilemeyeceğini vurgulayan Buruk, şöyle devam etti:

"Çok kötü zemin, bu zeminde oyuncuları yargılamak mümkün mü tartışabiliriz. Çok fazla kötü performans var. Daha basit şeyleri yapamazken sahayı bahane etmeyeceksin. Basit pası veremiyorsan, savunmada ve hücumda pozisyonları kaybediyorsan gözden geçirmen gerekiyor."

Okan Buruk (A Haber Foto Arşiv)Okan Buruk (A Haber Foto Arşiv)

"ONLAR DAHA ÇOK İSTEDİ"

Gençlerbirliği'nin ortaya koyduğu mücadeleyi de değerlendiren deneyimli teknik adam, rakip takımın daha istekli olduğunu dile getirdi.

"Bu tür maçları kazanmak önemli. Daha erken bir gol maçı daha farklı getirebilirdi. Rakibimizi girdiği pozisyonlardan ötürü tebrik etmek gerekiyor. Bize göre daha çok istediler."

Okan Buruk (A Haber Foto Arşiv)Okan Buruk (A Haber Foto Arşiv)

OKAN BURUK'TAN TFF'YE ÇAĞRI

Saha zemininin futbolcu sağlığını tehdit ettiğini belirten Buruk, karşılaşmada bir oyuncularının sakatlandığını açıkladı.

Deneyimli teknik adam, "Sakatlık riski yüksek, zor bir sahaydı. Saha yüzünden sakatlık verdik. Bu sahalarda maçların oynanması tartışılacak bir şey. En önemlisi denetleme, TFF'nin bu sahaları denetlemesi gerekiyor. İşi bu. Denetleyecek durumda değil şu an TFF belki ama denetlemesi gerekiyor." dedi.

Zeminin yalnızca Galatasaray'ı değil, Gençlerbirliği'ni de olumsuz etkileyebileceğini vurgulayan Buruk, "Futbolcu sağlığına, sadece Galatasaray değil Gençlerbirliği'ne de zarar verecek bir saha. Bir oyuncu kaybettik. 3 gün sonra maç var Avrupa'da." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk (A Haber Foto Arşiv)Okan Buruk (A Haber Foto Arşiv)

"HİÇBİR ZAMAN ÇOK İYİ OYNAMADIK"

Oyun performansı ile oyuncu sağlığının ayrı değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Buruk, "Oyunla ilgili sahayı bahane etmemek lazım ama oyuncu sağlığıyla ilgili bahane etmek gerekiyor." diye konuştu.

Galibiyete rağmen takımının yeterince iyi oynamadığını belirten Buruk, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kazandığımız için mutluyuz ama oyun, konsantrasyon olarak daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Bazen rakibimizin net pozisyonlarla gelmesini gördük. Bize göre daha dinlenik, daha istekli bir takımdı. Bunu saha içinde gösterdiler. Günün sonunda, son dakika o golü atmak önemliydi."

Karşılaşmanın bazı bölümlerinde iyi, bazı bölümlerinde kötü performans sergilediklerini anlatan Okan Buruk, takımının genel oyununu yeterli bulmadığını söyledi.

"Son 10-15 dakika az pozisyon vererek pozisyon bulan taraftık. Bölüm bölüm iyi kötü oynadığımız zamanlar oldu ama hiçbir zaman çok iyi oynamadık. Maçın sonunda topa sahip olduk, son 10-15 dakika pozisyon vermedik. Çok daha iyisini yapmamız gerekiyordu."

Okan Buruk (A Haber Foto Arşiv)Okan Buruk (A Haber Foto Arşiv)

LILLE MAÇI HAKKINDA

Oyun performansı ile oyuncu sağlığının ayrı değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Buruk, "Oyunla ilgili sahayı bahane etmemek lazım ama oyuncu sağlığıyla ilgili bahane etmek gerekiyor." diye konuştu.

Galibiyete rağmen takımının yeterince iyi oynamadığını belirten Buruk, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kazandığımız için mutluyuz ama oyun, konsantrasyon olarak daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Bazen rakibimizin net pozisyonlarla gelmesini gördük. Bize göre daha dinlenik, daha istekli bir takımdı. Bunu saha içinde gösterdiler. Günün sonunda, son dakika o golü atmak önemliydi."

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