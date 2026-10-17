Okan Buruk'tan zemin üzerinden TFF'ye sert tepki: "Rafael Leao'yu kaybettik"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından takımının performansını sert sözlerle eleştirdi. Sarı-kırmızılı futbolcuların yeterince iyi oynamadığını belirten Buruk, kötü zemin nedeniyle bir oyuncularının sakatlandığını açıkladı. Deneyimli teknik adam, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) saha denetimlerinin artırılması çağrısında bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Takımının performansını eleştiren deneyimli çalıştırıcı, kötü saha zemini nedeniyle bir oyuncularının sakatlandığını belirterek Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) çağrıda bulundu.
İşte deneyimli teknik adamın sözleri:
"GÖZDEN GEÇİRMEN GEREKİYOR"
Karşılaşmaya iyi başladıklarını ancak devamında rakibe önemli fırsatlar verdiklerini belirten Okan Buruk, oyuncularının performansından memnun kalmadığını söyledi.
Buruk, "Sahayı, maç trafiğini, Şampiyonlar Ligi'ni bahane etmeden iyi konsantre olmalıydık. Rakibi önemsememiz lazımdı. Rakibimizin geçen haftaki oyununu çok fazla gösterdik. Maça iyi başladık, 10-15 dakika. İlk yarı sonu, ikinci yarı başı çok fazla pozisyon verdik." ifadelerini kullandı.
Zeminin kötü olmasına rağmen bunun oyun açısından bahane edilemeyeceğini vurgulayan Buruk, şöyle devam etti:
"Çok kötü zemin, bu zeminde oyuncuları yargılamak mümkün mü tartışabiliriz. Çok fazla kötü performans var. Daha basit şeyleri yapamazken sahayı bahane etmeyeceksin. Basit pası veremiyorsan, savunmada ve hücumda pozisyonları kaybediyorsan gözden geçirmen gerekiyor."
"ONLAR DAHA ÇOK İSTEDİ"
Gençlerbirliği'nin ortaya koyduğu mücadeleyi de değerlendiren deneyimli teknik adam, rakip takımın daha istekli olduğunu dile getirdi.
"Bu tür maçları kazanmak önemli. Daha erken bir gol maçı daha farklı getirebilirdi. Rakibimizi girdiği pozisyonlardan ötürü tebrik etmek gerekiyor. Bize göre daha çok istediler."