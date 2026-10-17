Okan Buruk (A Haber Foto Arşiv)

OKAN BURUK'TAN TFF'YE ÇAĞRI

Saha zemininin futbolcu sağlığını tehdit ettiğini belirten Buruk, karşılaşmada bir oyuncularının sakatlandığını açıkladı.

Deneyimli teknik adam, "Sakatlık riski yüksek, zor bir sahaydı. Saha yüzünden sakatlık verdik. Bu sahalarda maçların oynanması tartışılacak bir şey. En önemlisi denetleme, TFF'nin bu sahaları denetlemesi gerekiyor. İşi bu. Denetleyecek durumda değil şu an TFF belki ama denetlemesi gerekiyor." dedi.

Zeminin yalnızca Galatasaray'ı değil, Gençlerbirliği'ni de olumsuz etkileyebileceğini vurgulayan Buruk, "Futbolcu sağlığına, sadece Galatasaray değil Gençlerbirliği'ne de zarar verecek bir saha. Bir oyuncu kaybettik. 3 gün sonra maç var Avrupa'da." ifadelerini kullandı.