İstanbul'da etkili olan aşırı yağışların ardından RAMS Park Stadyumu ve Aslanvadi Projesi hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünden açıklama geldi. Teknik ekiplerin yaptığı incelemelerde stadyumda ve proje sahasında herhangi bir yapısal olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Marmara Bölgesi'nde 14 Ekim 2026 tarihinde ve sonrasında etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel ve su baskınlarının ardından, Galatasaray'ın maçlarını oynadığı RAMS Park Stadyumu ve Aslanvadi Projesi hakkında sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında çeşitli iddialar gündeme geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, söz konusu iddialar üzerine teknik ekiplerin bölgede incelemelerde bulunduğunu açıkladı.

RAMS PARK VE ASLANVADİ'DE TEKNİK İNCELEME

İl Müdürlüğünden yapılan 18 Ekim 2026 tarihli basın açıklamasında, teknik ekiplerin önceki akşam ve açıklamanın yapıldığı günün sabah saatlerinde RAMS Park Stadyumu ile stadyumun hemen alt kotunda bulunan Aslanvadi Projesi şantiye alanında yerinde incelemeler gerçekleştirdiği belirtildi.

İncelemelerin ardından elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşıldı.

STADYUMDA YAPISAL OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI

Bakanlığın İstanbul İl Müdürlüğü, teknik incelemeler sonucunda RAMS Park Stadyumu'nda herhangi bir yapısal olumsuzluğa rastlanmadığını bildirdi.

Stadyumun alt kotunda yer alan Aslanvadi Projesi şantiye sahasında da herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği açıklandı.

ASLANVADİ PROJESİ'NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Açıklamada, Aslanvadi Projesi kapsamında kazıklı temel imalatlarının gerçekleştirildiği ve çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Teknik incelemelerin sonucunda kamuoyunda endişeye neden olan iddiaların gerçeği yansıtmadığının tespit edildiği ifade edildi.

BAKANLIKTAN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ VURGUSU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğini esas alarak afet süreciyle ilgili gelişmeleri titizlikle takip ettiklerini bildirdi.

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASINDAKİ 3 ÖNEMLİ TESPİT

İstanbul İl Müdürlüğünün basın açıklamasında teknik incelemelerin sonuçları şu şekilde sıralandı:

"RAMS Park Stadyumu'nda herhangi bir yapısal olumsuzluğa rastlanmamıştır."

"Stadyumun alt kotunda yer alan Aslanvadi Projesi şantiye sahasında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir."

"Aslanvadi Projesi kapsamında kazıklı temel imalatlarının gerçekleştirildiği ve çalışmaların devam ettiği görülmüştür."