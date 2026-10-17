İlkay Gündoğan (AA)

"BİZ DE FUTBOLCUYUZ"

Gençlerbirliği mücadelesinde 61. dakikada oyuna dahil olan Gündoğan, karşılaşmanın ardından konuştu.

"Yanlış anlaşılma oldu orada. Eğer hazır olmasam, kendimi her idmanda ispatlamasam maç kadrosuna giremem, girmem de yanlıştır. Nerede olursa olsun, deplasmanda evde, her maça giderim, oynamam oynarım. Biz de futbolcuyuz, oynamak isteriz. Uzun süredir vakit alamadım. Moral bozmamaya çalışıyorum. Öncelikle her zaman kendim aynaya bakarım. Ondan sonrası teknik direktörün kararı. Buna hep saygı gösteriyorum ama 18 senedir her maça en iyi şekilde hazırlanırım. Takımın bana ihtiyacı olursa seve seve bu kulübe, takım arkadaşlarıma yardımcı olurum."