İlkay Gündoğan'dan dikkat çeken sözler: "Her zaman kendim aynaya bakarım"
Galatasaray'da Gençlerbirliği maçının ardından deneyimli oyuncu İlkay Gündoğan açıklamalarda bulundu. Uzun süredir forma şansı bulamamasına ilişkin konuşan deneyimli futbolcu, Barcelona maçı öncesi maç kadrosuyla ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti. Teknik direktörün kararına her zaman saygı duyduğunu vurgulayan oyuncu, "Öncelikle her zaman kendim aynaya bakarım" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu.
Galatasaray, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 yendi ve liderliğini sürdürdü.
Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Barcelona mücadelesi öncesi maç kadrosuyla alakalı yaptığı ifadeler hakkında konuştu.
"BİZ DE FUTBOLCUYUZ"
Gençlerbirliği mücadelesinde 61. dakikada oyuna dahil olan Gündoğan, karşılaşmanın ardından konuştu.
"Yanlış anlaşılma oldu orada. Eğer hazır olmasam, kendimi her idmanda ispatlamasam maç kadrosuna giremem, girmem de yanlıştır. Nerede olursa olsun, deplasmanda evde, her maça giderim, oynamam oynarım. Biz de futbolcuyuz, oynamak isteriz. Uzun süredir vakit alamadım. Moral bozmamaya çalışıyorum. Öncelikle her zaman kendim aynaya bakarım. Ondan sonrası teknik direktörün kararı. Buna hep saygı gösteriyorum ama 18 senedir her maça en iyi şekilde hazırlanırım. Takımın bana ihtiyacı olursa seve seve bu kulübe, takım arkadaşlarıma yardımcı olurum."