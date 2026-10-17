Galatasaray'dan 2,03'lük golcü hamlesi! Osimhen'in yanına 8 maçta 7 gol atan yıldız adayı
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Metz'de forma giyen Pape Moussa Fall'ı takibe aldığı öne sürüldü. 2,03 metre boyundaki 22 yaşındaki Senegalli santrfor, bu sezon çıktığı 8 lig maçında 7 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti. Genç golcüyle Avrupa'dan dört kulübün daha ilgilendiği iddia edildi.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ocak ayı transfer dönemi için hücum hattındaki seçeneklerini değerlendiriyor. Sarı-kırmızılıların, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Metz forması giyen 22 yaşındaki Senegalli santrfor Pape Moussa Fall'ı yakından takip ettiği iddia edildi.
GALATASARAY'IN RADARINDA 2,03'LÜK GOLCÜ
Takvim'in haberine göre Galatasaray, Metz formasıyla dikkat çeken Pape Moussa Fall'ı transfer listesine aldı.
2,03 metre boyundaki Senegalli futbolcu, bu sezon Fransa Ligue 2'de ortaya koyduğu golcü performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
Sarı-kırmızılıların, 22 yaşındaki santrforu ocak ayı transfer dönemi için değerlendirdiği öne sürüldü.
8 MAÇTA 7 KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI
Pape Moussa Fall, 2026-2027 sezonunda Metz formasıyla çıktığı ilk 8 lig karşılaşmasında 7 gol kaydetti.
Toplam 663 dakika sahada kalan genç santrfor, Rodez karşısında hat-trick yaparken Dijon ile oynanan mücadelede de takımının iki golüne imza attı.
Bu performansıyla Ligue 2'de gol krallığı yarışının zirvesine yükseldi.
OSIMHEN'E DESTEK
Galatasaray'ın, Victor Osimhen'in üzerindeki hücum yükünü paylaşabilecek bir santrfor seçeneği aradığı belirtiliyor.
Pape Moussa Fall, uzun boyu ve ceza sahasındaki etkinliğiyle sarı-kırmızılıların değerlendirdiği isimlerden biri olarak gösteriliyor.
AVRUPA'DAN 4 KULÜP İSTİYOR
Genç santrforla ilgilenen tek kulübün Galatasaray olmadığı iddia edildi.
Almanya'dan Mainz, Belçika'dan Club Brugge ve Fransa'dan Lille ile Lorient'in de Pape Moussa Fall'ı takip ettiği öne sürüldü.
Oyuncunun sezonun ilk bölümünde sergilediği performansın ardından transfer yarışının önümüzdeki dönemde hareketlenebileceği değerlendiriliyor.