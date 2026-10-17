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Galatasaray'dan 2,03'lük golcü hamlesi! Osimhen'in yanına 8 maçta 7 gol atan yıldız adayı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray'dan 2,03'lük golcü hamlesi! Osimhen'in yanına 8 maçta 7 gol atan yıldız adayı

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Metz'de forma giyen Pape Moussa Fall'ı takibe aldığı öne sürüldü. 2,03 metre boyundaki 22 yaşındaki Senegalli santrfor, bu sezon çıktığı 8 lig maçında 7 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti. Genç golcüyle Avrupa'dan dört kulübün daha ilgilendiği iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ocak ayı transfer dönemi için hücum hattındaki seçeneklerini değerlendiriyor. Sarı-kırmızılıların, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Metz forması giyen 22 yaşındaki Senegalli santrfor Pape Moussa Fall'ı yakından takip ettiği iddia edildi.

(Fotoğraf: FC Metz)(Fotoğraf: FC Metz)

GALATASARAY'IN RADARINDA 2,03'LÜK GOLCÜ

Takvim'in haberine göre Galatasaray, Metz formasıyla dikkat çeken Pape Moussa Fall'ı transfer listesine aldı.

2,03 metre boyundaki Senegalli futbolcu, bu sezon Fransa Ligue 2'de ortaya koyduğu golcü performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Sarı-kırmızılıların, 22 yaşındaki santrforu ocak ayı transfer dönemi için değerlendirdiği öne sürüldü.

8 MAÇTA 7 KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI

Pape Moussa Fall, 2026-2027 sezonunda Metz formasıyla çıktığı ilk 8 lig karşılaşmasında 7 gol kaydetti.

Toplam 663 dakika sahada kalan genç santrfor, Rodez karşısında hat-trick yaparken Dijon ile oynanan mücadelede de takımının iki golüne imza attı.

Bu performansıyla Ligue 2'de gol krallığı yarışının zirvesine yükseldi.

(Fotoğraf: FC Metz)(Fotoğraf: FC Metz)

OSIMHEN'E DESTEK

Galatasaray'ın, Victor Osimhen'in üzerindeki hücum yükünü paylaşabilecek bir santrfor seçeneği aradığı belirtiliyor.

Pape Moussa Fall, uzun boyu ve ceza sahasındaki etkinliğiyle sarı-kırmızılıların değerlendirdiği isimlerden biri olarak gösteriliyor.

AVRUPA'DAN 4 KULÜP İSTİYOR

Genç santrforla ilgilenen tek kulübün Galatasaray olmadığı iddia edildi.

Almanya'dan Mainz, Belçika'dan Club Brugge ve Fransa'dan Lille ile Lorient'in de Pape Moussa Fall'ı takip ettiği öne sürüldü.

Oyuncunun sezonun ilk bölümünde sergilediği performansın ardından transfer yarışının önümüzdeki dönemde hareketlenebileceği değerlendiriliyor.

(Fotoğraf: FC Metz)(Fotoğraf: FC Metz)

BELÇİKA'DA FORMDAYDI

Futbola Senegal'deki Generation Foot akademisinde başlayan Pape Moussa Fall, Avrupa kariyerine Belçika'da devam etti.

RFC Seraing ve RAAL La Louvière formalarını giyen genç futbolcu, 2025-2026 sezonunda Belçika Birinci Ligi'nde 27 karşılaşmada 11 gol ve 1 asist kaydetti.

Sezon sonunda Metz'e dönen Fall, Fransa'daki ilk 8 lig maçında 7 gole ulaştı.

SENEGAL MİLLİ TAKIMI'NA YÜKSELDİ

Metz'deki performansının ardından Senegal Milli Takımı'na davet edilen Fall, Mozambik ve Etiyopya ile oynanan Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarında görev aldı.

Genç santrfor, Komorlar karşısındaki hazırlık karşılaşmasında da forma giyerek millî takım kariyerindeki üçüncü maçına çıktı.

(Fotoğraf: FC Metz)(Fotoğraf: FC Metz)

BONSERVİSİ 2029'A KADAR METZ'DE

Pape Moussa Fall'un Fransız kulübü Metz ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.

Bu durum, olası transfer görüşmelerinde Metz'in bonservis beklentisini önemli hale getiriyor.

Fotomaç'ta yer alan bir başka haberde ise Galatasaray'ın oyuncu için 10 milyon euroluk teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.

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