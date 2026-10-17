Metz'deki performansının ardından Senegal Milli Takımı'na davet edilen Fall, Mozambik ve Etiyopya ile oynanan Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarında görev aldı.

RFC Seraing ve RAAL La Louvière formalarını giyen genç futbolcu, 2025-2026 sezonunda Belçika Birinci Ligi'nde 27 karşılaşmada 11 gol ve 1 asist kaydetti.

(Fotoğraf: FC Metz)

BONSERVİSİ 2029'A KADAR METZ'DE

Pape Moussa Fall'un Fransız kulübü Metz ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.

Bu durum, olası transfer görüşmelerinde Metz'in bonservis beklentisini önemli hale getiriyor.

Fotomaç'ta yer alan bir başka haberde ise Galatasaray'ın oyuncu için 10 milyon euroluk teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.