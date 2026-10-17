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Gençlerbirliği-Galatasaray maçı! Aslan'da tek hedef deplasmanda 3 puan!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gençlerbirliği-Galatasaray maçı! Aslan'da tek hedef deplasmanda 3 puan!

Barcelona karşısındaki 4-1’lik yenilgiyi geride bırakmak isteyen Galatasaray, ligde liderliğini korumak için Gençlerbirliği deplasmanına çıkıyor. Torreira ve Ugochukwu’nun cezaları nedeniyle oynayamayacağı mücadelede Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki 150. galibiyetini hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında lider Galatasaray, bugün Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

Ligde yedi maçta beş galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle 16 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Ankara'dan üç puanla dönerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Bu karşılaşmalarda 16 gol atan, kalesinde 11 gol gören Galatasaray, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı aldığı 4-1'lik yenilginin ardından moral arıyor.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı! Aslan'da tek hedef deplasmanda 3 puan! - 1

İLK YARIDAN NOTLAR

18. dakikada sol kanatta topla buluşan Tongya'nın vuruşunda, savunmadan seken top kornere gitti.

36. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Sane'nin kaptırdığı pozisyonda sağ kanattan yapılan ortada Salih Uçan defanstan seken topla ceza sahasında buluştu. Salih'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle direğe çarparak kornere çıktı.

37. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Luis'in ortasında Thalisson'un kale sahasından kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.

39. dakikada Sane'nin ortasında arka direkte Osimhen'in kafa vuruşunda, yerden seken meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

41. dakikada sağdan yapılan ortada Salih Uçan, kale önünde istediği vuruşu yapamadı ve top auta gitti.

45+1. dakikada Osimhen'in çevirdiği topta Batrakov müsait pozisyonda topu auta yolladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı (AA)Gençlerbirliği-Galatasaray maçı (AA)

GALATASARAY'DA İKİ CEZALI, SINGO'NUN OYNAMASI BEKLENMİYOR

Galatasaray'da Lucas Torreira ve Lesley Ugochukwu, kırmızı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Wilfried Singo'nun da karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı (AA)Gençlerbirliği-Galatasaray maçı (AA)

İlk 11'ler şöyle:

Gençlerbirliği: Gençlerbirliği: İrfancan, Fırat Can, Goutas, Thalisson, Metehan, Salih, Diabate, Tongya, Tiago, Rafael Luis, Mendes

Galatasaray: Uğurcan, Sánchez, Sallai, Sara, Sané, Eren, Abdülkerim (K), Osimhen, Barış, Batrakov, Lemina

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı (AA)Gençlerbirliği-Galatasaray maçı (AA)

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş ve Mario Lemina bulunuyor.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı (AA)Gençlerbirliği-Galatasaray maçı (AA)

GENÇLERBİRLİĞİ BEŞ MAÇLIK GALİBİYET HASRETİNİ BİTİRMEK İSTİYOR

Sezona Fenerbahçe ve Göztepe galibiyetleriyle başlayan Gençlerbirliği, sonraki beş lig maçında kazanamadı. Erzurumspor FK ile berabere kalan başkent temsilcisi; Trabzonspor, Kasımpaşa ve İstanbul Başakşehir karşılaşmalarını kaybetti.

6 Ekim'de Metin Diyadin ile yollarını ayırarak takımın başına Alman teknik direktör Bernd Storck'u getiren kırmızı-siyahlılar, yeni hocasıyla çıktığı ilk maçta Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla üç maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Gençlerbirliği, sekiz puanla 13. sırada girdiği haftada Galatasaray karşısında çıkış arıyor.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı (AA)Gençlerbirliği-Galatasaray maçı (AA)

OKAN BURUK İÇİN İKİ AYRI 150 HEDEFİ

Okan Buruk, Gençlerbirliği karşısında kazanması hâlinde Galatasaray'ın başındaki 150. galibiyetine ulaşacak. 2022-2023 sezonunda göreve başlayan teknik adam, sarı-kırmızılı ekiple tüm kulvarlarda çıktığı 212 maçta 149 galibiyet, 29 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı.

Buruk, Ankara'daki mücadeleyle Galatasaray'ın başında 150. Süper Lig maçına da çıkıyor. Ligdeki 149 karşılaşmada 118 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan Buruk'un takımı, bu süreçte 353 gol attı ve 125 gol yedi.

İki ekip ise Süper Lig'de 101. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 100 maçın 57'sini Galatasaray, 22'sini Gençlerbirliği kazandı; 21 mücadele berabere bitti. Sarı-kırmızılıların 177 golüne başkent temsilcisi 104 golle karşılık verdi. Ankara'daki 50 lig maçında Galatasaray 22, Gençlerbirliği 15 galibiyet elde ederken 13 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Bu maçlarda gol sayıları Galatasaray lehine 72-59 oldu.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı (AA)Gençlerbirliği-Galatasaray maçı (AA)

Galatasaray, rakibiyle oynadığı son beş lig maçının tamamını kazanırken 16 gol attı, üç gol yedi. Son 16 lig randevusunda ise 11 galibiyet, dört beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılıların Ankara'daki son 10 lig maçında dört galibiyet, beş beraberlik ve bir yenilgisi bulunuyor; bu karşılaşmalardaki gol sayıları da Galatasaray lehine 12-8.

Gençlerbirliği, rakibine karşı ligdeki son galibiyetini 9 Nisan 2018'de Alper Uludağ'ın golüyle 1-0'lık skorla aldı. Yeniden Süper Lig'e yükseldikten sonra 5 Ekim 2019'da Ankara'da Galatasaray ile golsüz berabere kalan kırmızı-siyahlılar, sonraki beş lig karşılaşmasını kaybetti. Başkent ekibi, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ise sarı-kırmızılıları 2-0 yenerek turnuvanın dışında bıraktı.

Rekabette Galatasaray'ın en farklı galibiyetleri, 1999-2000 sezonunun ikinci yarısında ve 2020-2021 sezonunun ilk yarısında aldığı 6-0'lık sonuçlar oldu. Gençlerbirliği ise 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında rakibini 3-0 mağlup etti.

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