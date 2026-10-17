İki ekip ise Süper Lig'de 101. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 100 maçın 57'sini Galatasaray, 22'sini Gençlerbirliği kazandı; 21 mücadele berabere bitti. Sarı-kırmızılıların 177 golüne başkent temsilcisi 104 golle karşılık verdi. Ankara'daki 50 lig maçında Galatasaray 22, Gençlerbirliği 15 galibiyet elde ederken 13 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Bu maçlarda gol sayıları Galatasaray lehine 72-59 oldu.

Buruk, Ankara'daki mücadeleyle Galatasaray'ın başında 150. Süper Lig maçına da çıkıyor. Ligdeki 149 karşılaşmada 118 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan Buruk'un takımı, bu süreçte 353 gol attı ve 125 gol yedi.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı (AA)

Galatasaray, rakibiyle oynadığı son beş lig maçının tamamını kazanırken 16 gol attı, üç gol yedi. Son 16 lig randevusunda ise 11 galibiyet, dört beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılıların Ankara'daki son 10 lig maçında dört galibiyet, beş beraberlik ve bir yenilgisi bulunuyor; bu karşılaşmalardaki gol sayıları da Galatasaray lehine 12-8.

Gençlerbirliği, rakibine karşı ligdeki son galibiyetini 9 Nisan 2018'de Alper Uludağ'ın golüyle 1-0'lık skorla aldı. Yeniden Süper Lig'e yükseldikten sonra 5 Ekim 2019'da Ankara'da Galatasaray ile golsüz berabere kalan kırmızı-siyahlılar, sonraki beş lig karşılaşmasını kaybetti. Başkent ekibi, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ise sarı-kırmızılıları 2-0 yenerek turnuvanın dışında bıraktı.

Rekabette Galatasaray'ın en farklı galibiyetleri, 1999-2000 sezonunun ikinci yarısında ve 2020-2021 sezonunun ilk yarısında aldığı 6-0'lık sonuçlar oldu. Gençlerbirliği ise 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında rakibini 3-0 mağlup etti.