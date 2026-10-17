Gençlerbirliği-Galatasaray maçı! Aslan'da tek hedef deplasmanda 3 puan!
Barcelona karşısındaki 4-1’lik yenilgiyi geride bırakmak isteyen Galatasaray, ligde liderliğini korumak için Gençlerbirliği deplasmanına çıkıyor. Torreira ve Ugochukwu’nun cezaları nedeniyle oynayamayacağı mücadelede Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki 150. galibiyetini hedefliyor.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında lider Galatasaray, bugün Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
Ligde yedi maçta beş galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle 16 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Ankara'dan üç puanla dönerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Bu karşılaşmalarda 16 gol atan, kalesinde 11 gol gören Galatasaray, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı aldığı 4-1'lik yenilginin ardından moral arıyor.
İLK YARIDAN NOTLAR
18. dakikada sol kanatta topla buluşan Tongya'nın vuruşunda, savunmadan seken top kornere gitti.
36. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Sane'nin kaptırdığı pozisyonda sağ kanattan yapılan ortada Salih Uçan defanstan seken topla ceza sahasında buluştu. Salih'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle direğe çarparak kornere çıktı.
37. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Luis'in ortasında Thalisson'un kale sahasından kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.
39. dakikada Sane'nin ortasında arka direkte Osimhen'in kafa vuruşunda, yerden seken meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
41. dakikada sağdan yapılan ortada Salih Uçan, kale önünde istediği vuruşu yapamadı ve top auta gitti.
45+1. dakikada Osimhen'in çevirdiği topta Batrakov müsait pozisyonda topu auta yolladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
GALATASARAY'DA İKİ CEZALI, SINGO'NUN OYNAMASI BEKLENMİYOR
Galatasaray'da Lucas Torreira ve Lesley Ugochukwu, kırmızı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Wilfried Singo'nun da karşılaşmada görev alması beklenmiyor.