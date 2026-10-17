Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş BOA, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Tarfin'i 81-69 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla 2017-2018 sezonundan bu yana Fenerbahçe karşısındaki ilk galibiyetini elde etti.

Beşiktaş BOA, ligde oynadığı üçüncü maçtan da galibiyetle ayrılırken Fenerbahçe Tarfin ise bu sezon ilk yenilgisini yaşadı.

Sarı-lacivertli ekibin ligdeki 40 maçlık yenilmezlik serisi de Beşiktaş deplasmanında sona erdi. Fenerbahçe Tarfin, ligdeki son mağlubiyetini 2024-2025 sezonunda, 22 Şubat 2025 tarihinde ÇBK Mersin deplasmanında 72-66'lık skorla yaşamıştı.