Kadınlar basketbol derbisinde tarihi sonuç! Beşiktaş'tan 81-69'luk zafer
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş BOA, sahasında Fenerbahçe Tarfin'i 81-69 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı. Siyah-beyazlılar, 2017-2018 sezonundan bu yana sarı-lacivertli rakibi karşısındaki ilk galibiyetini elde ederken Fenerbahçe'nin ligdeki 40 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş BOA, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Tarfin'i 81-69 mağlup etti.
Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla 2017-2018 sezonundan bu yana Fenerbahçe karşısındaki ilk galibiyetini elde etti.
Beşiktaş BOA, ligde oynadığı üçüncü maçtan da galibiyetle ayrılırken Fenerbahçe Tarfin ise bu sezon ilk yenilgisini yaşadı.
Sarı-lacivertli ekibin ligdeki 40 maçlık yenilmezlik serisi de Beşiktaş deplasmanında sona erdi. Fenerbahçe Tarfin, ligdeki son mağlubiyetini 2024-2025 sezonunda, 22 Şubat 2025 tarihinde ÇBK Mersin deplasmanında 72-66'lık skorla yaşamıştı.
MAÇTAN NOTLAR
Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmaya Beşiktaş BOA etkili başladı. Ribauntlarda rakibine üstünlük sağlayan ve pota altında etkili bir performans sergileyen siyah-beyazlı ekip, ilk çeyreği 21-14 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte turnikeler ve dış atışlarla farkı kapatmaya çalışan Fenerbahçe Tarfin karşısında üstünlüğünü koruyan Beşiktaş BOA, soyunma odasına 43-40 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte etkili oyununu sürdüren siyah-beyazlılar, rakibiyle arasındaki farkı açarak son periyoda 65-50 üstün girdi.
Son çeyrekte de rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Beşiktaş BOA, parkeden 81-69 galip ayrıldı.