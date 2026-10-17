Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında lider Galatasaray, bugün Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetti. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlandı.

Ligde yedi maçta beş galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle 16 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Ankara'dan üç puanla dönerek zirvedeki yerini korumayı hedefledi. Bu karşılaşmalarda 16 gol atan, kalesinde 11 gol gören Galatasaray, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı aldığı 4-1'lik yenilginin ardından moral aradı.

Galatasaray, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 yendi ve liderliğini sürdürdü.