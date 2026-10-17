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Galatasaray Ankara'dan 3 puanla döndü! Gençlerbirliği'ni tek golle geçti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray Ankara'dan 3 puanla döndü! Gençlerbirliği'ni tek golle geçti

Barcelona karşısındaki 4-1’lik yenilgiyi geride bırakmak isteyen Galatasaray, ligde liderliğini korumak için Gençlerbirliği deplasmanına çıktı. Torreira ve Ugochukwu’nun cezaları nedeniyle oynamadığı mücadelede Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki 150. galibiyetini hedefledi. Konuk olduğu Gençlerbirliği karşısında Galatasaray son dakikalarda golü buldu ve maçı 1-0 kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında lider Galatasaray, bugün Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetti. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlandı.

Ligde yedi maçta beş galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle 16 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Ankara'dan üç puanla dönerek zirvedeki yerini korumayı hedefledi. Bu karşılaşmalarda 16 gol atan, kalesinde 11 gol gören Galatasaray, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı aldığı 4-1'lik yenilginin ardından moral aradı.

Galatasaray, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 yendi ve liderliğini sürdürdü.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı (AA)Gençlerbirliği-Galatasaray maçı (AA)

İLK YARIDAN NOTLAR

18. dakikada sol kanatta topla buluşan Tongya'nın vuruşunda, savunmadan seken top kornere gitti.

36. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Sane'nin kaptırdığı pozisyonda sağ kanattan yapılan ortada Salih Uçan defanstan seken topla ceza sahasında buluştu. Salih'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle direğe çarparak kornere çıktı.

37. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Luis'in ortasında Thalisson'un kale sahasından kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.

39. dakikada Sane'nin ortasında arka direkte Osimhen'in kafa vuruşunda, yerden seken meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

41. dakikada sağdan yapılan ortada Salih Uçan, kale önünde istediği vuruşu yapamadı ve top auta gitti.

45+1. dakikada Osimhen'in çevirdiği topta Batrakov müsait pozisyonda topu auta yolladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı (AA)Gençlerbirliği-Galatasaray maçı (AA)

İKİNCİ YARIDAN NOTLAR

50. dakikada orta sahadan Eren Elmalı'nın kullandığı serbest vuruşta defansın arkasına sarkan Sallai, ceza sahası içinde topu kaleci İrfan Can Eğribayat'ın üzerine vurdu.

52. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Tongya'nın pasında Gouveia, meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.

60. dakikada sağdan kullanılan kornerde Osimhen'in kafa vuruşunda, topu İrfan Can Eğribayat kornere çeldi.

62. dakikada defansın arkasına atılan pasla topla buluşan Mendes'in şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

85. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Deniz Gül'ün pasında Batrakov'un vuruşunda, top kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.

88. dakikada konuk ekip öne geçti. Fıratcan Üzüm'ün kaptırdığı topla atağa çıkan Galatasaray'da sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz Gül, dar açıdan çektiği şutta top ağlarla buluşturdu: 0-1

Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı (AA)Gençlerbirliği-Galatasaray maçı (AA)

GALATASARAY'DA İKİ CEZALI, SINGO OYNAMADI

Galatasaray'da Lucas Torreira ve Lesley Ugochukwu, kırmızı kart cezaları nedeniyle forma giyemedi. Sakatlığı bulunan Wilfried Singo da karşılaşmada görev almadı.

RAFAEL LEOA DEVAM EDEMEDİ

Maça sonradan dahil olan Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Rafael Leao, sadece 16 dakika sahada kalabildi.

Maçın 61. dakikasında Leroy Sane'nin yerine oyuna giren Leao, sakatlığı sebebiyle müsabakaya devam edemedi ve 77. dakikada yerini Deniz Gül'e bıraktı. Leao'nun yerine oyuna giren Deniz de takımına galibiyeti getiren golü 11 dakika sonra kaydetti.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı (AA)Gençlerbirliği-Galatasaray maçı (AA)

İLKAY ŞANS BULDU

Galatasaraylı futbolcu İlkay Gündoğan, uzun bir aradan sonra forma şansı buldu.

Başkent deplasmanına kadar ligde sadece ilk haftadaki Çorum FK maçında 6 dakika şans bulan İlkay, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 9 Eylül'de oynanan Sporting maçında 84. dakikada oyuna girmişti.

Ligde 6 hafta sonra sarı-kırmızılı formayı giyen İlkay, Gençlerbirliği karşısında 61. dakikada Sara'nın yerine maça dahil oldu.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE DURUM VAHİM

Gençlerbirliği'nin ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Ligin ilk 2 haftasına galibiyetlerle başlayan başkent ekibi, sonraki 6 maçta 4 yenilgi, 2 beraberlik aldı.

Öte yandan Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Bernd Storck ile çıktığı ikinci maçta ilk yenilgisini yaşadı. Alman teknik adam yönetiminde Gençlerbirliği geçen hafta Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kalmıştı.

Öte yandan ligde puan durumu şu şekilde:

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