Galatasaray Ankara'dan 3 puanla döndü! Gençlerbirliği'ni tek golle geçti
Barcelona karşısındaki 4-1’lik yenilgiyi geride bırakmak isteyen Galatasaray, ligde liderliğini korumak için Gençlerbirliği deplasmanına çıktı. Torreira ve Ugochukwu’nun cezaları nedeniyle oynamadığı mücadelede Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki 150. galibiyetini hedefledi. Konuk olduğu Gençlerbirliği karşısında Galatasaray son dakikalarda golü buldu ve maçı 1-0 kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında lider Galatasaray, bugün Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetti. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlandı.
Ligde yedi maçta beş galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle 16 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Ankara'dan üç puanla dönerek zirvedeki yerini korumayı hedefledi. Bu karşılaşmalarda 16 gol atan, kalesinde 11 gol gören Galatasaray, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı aldığı 4-1'lik yenilginin ardından moral aradı.
Galatasaray, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 yendi ve liderliğini sürdürdü.
İLK YARIDAN NOTLAR
18. dakikada sol kanatta topla buluşan Tongya'nın vuruşunda, savunmadan seken top kornere gitti.
36. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Sane'nin kaptırdığı pozisyonda sağ kanattan yapılan ortada Salih Uçan defanstan seken topla ceza sahasında buluştu. Salih'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle direğe çarparak kornere çıktı.
37. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Luis'in ortasında Thalisson'un kale sahasından kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.
39. dakikada Sane'nin ortasında arka direkte Osimhen'in kafa vuruşunda, yerden seken meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
41. dakikada sağdan yapılan ortada Salih Uçan, kale önünde istediği vuruşu yapamadı ve top auta gitti.
45+1. dakikada Osimhen'in çevirdiği topta Batrakov müsait pozisyonda topu auta yolladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
İKİNCİ YARIDAN NOTLAR
50. dakikada orta sahadan Eren Elmalı'nın kullandığı serbest vuruşta defansın arkasına sarkan Sallai, ceza sahası içinde topu kaleci İrfan Can Eğribayat'ın üzerine vurdu.
52. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Tongya'nın pasında Gouveia, meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.
60. dakikada sağdan kullanılan kornerde Osimhen'in kafa vuruşunda, topu İrfan Can Eğribayat kornere çeldi.
62. dakikada defansın arkasına atılan pasla topla buluşan Mendes'in şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
85. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Deniz Gül'ün pasında Batrakov'un vuruşunda, top kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.
88. dakikada konuk ekip öne geçti. Fıratcan Üzüm'ün kaptırdığı topla atağa çıkan Galatasaray'da sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz Gül, dar açıdan çektiği şutta top ağlarla buluşturdu: 0-1
Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.