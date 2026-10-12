Devler Ligi öncesi Barcelona hocası Flick'ten çarpıcı sözler! RAMS Park itirafı: "Dünyanın en iyi atmosferi!"
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak olan İspanyol devi Barcelona’nın Teknik Direktörü Hansi Flick, kritik mücadele öncesinde RAMS Park’ta basın toplantısı düzenledi. Sarı-kırmızılı taraftarların oluşturacağı atmosfere ve Galatasaray’ın hücum gücüne dikkat çeken Alman teknik adam, Real Madrid ile ilgili soruya tepki göstererek İstanbul deplasmanının zorlu geçeceğini vurguladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İspanyol temsilcisi Barcelona, yarın İstanbul'da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, RAMS Park'ta düzenlediği basın toplantısında karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Galatasaray taraftarlarının oluşturacağı atmosfere hazırlıklı olmaları gerektiğini belirten Flick, "Dünyanın en iyi atmosferlerinden biri. İnanılmaz derecede yüksek bir ses seviyesi var. Bazı anlarda burada maçın atmosferi inanılmaz noktalara ulaşabiliyor. Galatasaray büyük bir takım ve büyük bir takım gibi oynuyor. Biz de buna uygun oynamalıyız. Galatasaray, takım olarak kendisini çok geliştirdi. Özellikle hücumda çok iyi oyuncuları var. Biz takım olarak oynamalı ve birlikte hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Başarılarının antrenmanlarda yaptıkları çalışmaların sonucu olduğunu dile getiren Alman teknik adam, "Bu başarı, antrenmanlarda çok çalışmamızın sonucu. Sahaya yansıttıklarımızdan çok memnunum. Her maça 0-0 başlıyoruz. Yarın da durum aynı olacak. Bizim için zor bir maç olacak. Aynı performansı sahaya yansıtmamız gerekiyor. Futbolda her şey hızlı gelişiyor. Odaklanmalıyız. Bu atmosferi gördüğümüzde onu sahaya yansıtmalıyız." diye konuştu.
Real Madrid ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin soruyu yanıtlayan Flick, "Şu anda Galatasaray ile bir maçımız var. Real Madrid ile ilgili bir soruyu yanıtlayacak değilim. Karşımızda çok önemli bir takım var. Real Madrid maçına ilişkin soruyu o karşılaşmadan önce cevaplayabilirim. Şu anda odak noktamız Real Madrid maçı değil. Galatasaray ile ilgili sorular bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Brezilyalı futbolcu Gabriel Jesus'un hazır olduğunu ancak son durumunun maç günü belli olacağını belirten Flick, "Takımımızda olduğundan dolayı çok mutluyum. Bu durum biraz da olumlu anlamda şaşırtıcı oldu. Bizim için iyi bir performans ortaya koydu. Kendisi bizim için iyi bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.
Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov'u çok fazla izlemediğini ancak oyuncunun son maçta iyi performans sergilediğini belirten Alman teknik adam, "Galatasaray için iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Genç bir oyuncuysanız hayalleriniz olur. Hayalleriniz arasında Barcelona da olabilir. Bunun için çalışmak ve hayallerinizin peşinden koşmak gerekir." dedi.
"YARIN 1-0 KAZANSAK DA AYNI DERECEDE MUTLU OLACAĞIM"
Attıkları gol sayısından bağımsız olarak kendileri için önemli olanın galibiyet olduğunu vurgulayan Flick, "Yarın 1-0 kazansak da aynı derecede mutlu olacağım. Rakibimizi inceliyoruz. Galatasaray iyi bir takım ve hücumda etkili oyunculara sahip. Galatasaray deplasmanında bizi zorlu bir mücadele bekliyor." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın kendi oyununu sahaya yansıtmasını beklediklerini belirten Flick, "Çok iyi hücum oyuncuları var. Buna uyum sağlamalıyız. Her maç için özel bir plan hazırlamak gerekiyor. Rakibe uyum sağlamak önemli. Biz de yarın bunu yapacağız." şeklinde konuştu.