Başarılarının antrenmanlarda yaptıkları çalışmaların sonucu olduğunu dile getiren Alman teknik adam, "Bu başarı, antrenmanlarda çok çalışmamızın sonucu. Sahaya yansıttıklarımızdan çok memnunum. Her maça 0-0 başlıyoruz. Yarın da durum aynı olacak. Bizim için zor bir maç olacak. Aynı performansı sahaya yansıtmamız gerekiyor. Futbolda her şey hızlı gelişiyor. Odaklanmalıyız. Bu atmosferi gördüğümüzde onu sahaya yansıtmalıyız." diye konuştu.

Galatasaray taraftarlarının oluşturacağı atmosfere hazırlıklı olmaları gerektiğini belirten Flick, "Dünyanın en iyi atmosferlerinden biri. İnanılmaz derecede yüksek bir ses seviyesi var. Bazı anlarda burada maçın atmosferi inanılmaz noktalara ulaşabiliyor. Galatasaray büyük bir takım ve büyük bir takım gibi oynuyor. Biz de buna uygun oynamalıyız. Galatasaray, takım olarak kendisini çok geliştirdi. Özellikle hücumda çok iyi oyuncuları var. Biz takım olarak oynamalı ve birlikte hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Hansi Flick, Galatasaray maçı öncesinde RAMS Park’ta düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı (AA)

Real Madrid ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin soruyu yanıtlayan Flick, "Şu anda Galatasaray ile bir maçımız var. Real Madrid ile ilgili bir soruyu yanıtlayacak değilim. Karşımızda çok önemli bir takım var. Real Madrid maçına ilişkin soruyu o karşılaşmadan önce cevaplayabilirim. Şu anda odak noktamız Real Madrid maçı değil. Galatasaray ile ilgili sorular bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı futbolcu Gabriel Jesus'un hazır olduğunu ancak son durumunun maç günü belli olacağını belirten Flick, "Takımımızda olduğundan dolayı çok mutluyum. Bu durum biraz da olumlu anlamda şaşırtıcı oldu. Bizim için iyi bir performans ortaya koydu. Kendisi bizim için iyi bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov'u çok fazla izlemediğini ancak oyuncunun son maçta iyi performans sergilediğini belirten Alman teknik adam, "Galatasaray için iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Genç bir oyuncuysanız hayalleriniz olur. Hayalleriniz arasında Barcelona da olabilir. Bunun için çalışmak ve hayallerinizin peşinden koşmak gerekir." dedi.