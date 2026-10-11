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UEFA kararını verdi! Galatasaray-Barcelona maçına İtalyan hakem

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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UEFA kararını verdi! Galatasaray-Barcelona maçına İtalyan hakem

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Marco Guida görev alacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray salı günü saat 22.00'de İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşacak.

İTALYAN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Bu müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ile Giuseppe Perrotti yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Fabio Maresca olacak.

Mücadelede VAR'da Marco Di Bello, AVAR'dan da Aleandro Di Paolo görev yapacak.

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