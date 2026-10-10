Getafe maçında Flick (A Haber Foto Arşiv)

"MAÇA HAZIR OLMALIYIZ"

Galatasaray'ın güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirten Hansi Flick, özellikle Victor Osimhen'in hücum hattındaki kalitesine dikkat çekti.

Flick, sarı-kırmızılı ekibe ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ın Osimhen gibi harika bir forveti var, gerçekten harika bir kadroları var. Bu maça hazır olmalıyız. Galatasaray'a karşı en iyi futbolumuzu oynamalıyız."

Galatasaray'ın stadındaki atmosfere de değinen tecrübeli teknik adam, "Salı günü Galatasaray ile karşılaşacağız. Dünyanın en gürültülü stadyumunda oynayacağız. Buna hazırlanmamız gerekiyor. Bu Şampiyonlar Ligi, farklı. Şampiyonlar Ligi'ndeki her takım çok iyi." şeklinde konuştu.

"TARİH YAZMAK İSTİYORUZ"

Takımdaki olumlu havaya da değinen Hansi Flick, "Bunu başarmak zor, ancak biz sadece bir sonraki maça odaklanmış durumdayız. Şimdi sıra Galatasaray'da. Kolay olmayacak ve kazanmak istiyoruz. Tarih yazmak istiyoruz ve herkes bu tutumu paylaşıyor. Antrenmanlarımızdaki kaliteyi ve yoğunluğu görmek harika. Biz bundan keyif alıyoruz, oyuncular da keyif alıyor. Bunu görmek harika." dedi.