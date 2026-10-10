Barcelona'da Hansi Flick'ten Galatasaray maçı öncesi Victor Osimhen açıklaması: "En iyi futbolumuzu oynamalıyız"
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Barcelona, İspanya La Liga'nın 8. haftasında Getafe'yi 3-0 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Hansi Flick, sarı-kırmızılıların kadro kalitesine dikkat çekti. Alman çalıştırıcı, özellikle Victor Osimhen'i överken Galatasaray karşısında en iyi futbollarını oynamaları gerektiğini söyledi. Jules Kounde de mücadele öncesinde takımın hedeflerini değerlendirdi.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Barcelona, Getafe karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle ligdeki başarılı sonuçlarını sürdürdü. Katalan temsilcisi, İspanya La Liga'nın 8. haftasını da kayıpsız geçerek 8'de 8 yaptı.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, gözünü Galatasaray ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi mücadelesine çevirdi.
Alman teknik adam, sarı-kırmızılıların kadro gücüne vurgu yaparken Nijeryalı golcü Victor Osimhen hakkında da değerlendirmelerde bulundu.
"MAÇA HAZIR OLMALIYIZ"
Galatasaray'ın güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirten Hansi Flick, özellikle Victor Osimhen'in hücum hattındaki kalitesine dikkat çekti.
Flick, sarı-kırmızılı ekibe ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray'ın Osimhen gibi harika bir forveti var, gerçekten harika bir kadroları var. Bu maça hazır olmalıyız. Galatasaray'a karşı en iyi futbolumuzu oynamalıyız."
Galatasaray'ın stadındaki atmosfere de değinen tecrübeli teknik adam, "Salı günü Galatasaray ile karşılaşacağız. Dünyanın en gürültülü stadyumunda oynayacağız. Buna hazırlanmamız gerekiyor. Bu Şampiyonlar Ligi, farklı. Şampiyonlar Ligi'ndeki her takım çok iyi." şeklinde konuştu.
"TARİH YAZMAK İSTİYORUZ"
Takımdaki olumlu havaya da değinen Hansi Flick, "Bunu başarmak zor, ancak biz sadece bir sonraki maça odaklanmış durumdayız. Şimdi sıra Galatasaray'da. Kolay olmayacak ve kazanmak istiyoruz. Tarih yazmak istiyoruz ve herkes bu tutumu paylaşıyor. Antrenmanlarımızdaki kaliteyi ve yoğunluğu görmek harika. Biz bundan keyif alıyoruz, oyuncular da keyif alıyor. Bunu görmek harika." dedi.
"TAM GAZ GİDİYORUZ"
Barcelona'nın Fransız savunma oyuncusu Jules Kounde de Getafe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Takımın performansından memnun olduğunu ifade eden Kounde, başarılı başlangıca rağmen hedeflerinin daha yüksek olduğunu belirtti.
Fransız savunma oyuncusu, "İyi bir dönemden geçiyoruz, herkes katkıda bulunuyor, herkes oynamak istiyor. İyi bir başlangıç yaptık ama daha fazlasını istiyoruz. En ufak bir düşüşte bile herhangi bir takım sizi tehlikeye atabilir. Birkaç gün sonra Galatasaray ile maçımız var ve bu maça tam gaz gidiyoruz. Çok yoğun bir fikstürümüz var. Çok mutluyuz, işte böyle harika fikstürler için futbol oynuyoruz." ifadelerini kullandı.
GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim 2026 Salı günü Barcelona'yı konuk edecek.
RAMS Park'ta oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından Barcelona karşılaşmasına hazırlanırken İspanyol temsilcisi de Getafe galibiyetiyle İstanbul deplasmanına çıkacak.