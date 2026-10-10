Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek galibiyete uzandı. Ligde geride kalan 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puanını 16 yaptı.

"Elbette hocamızın da söylediği gibi zor bir maç olmasını bekliyorduk. Bu ligde asla yapmamanız gereken tek şey, herhangi bir takımı veya rakibi hafife almaktır. Bu lige geldiğim günden itibaren Kasımpaşa, bize en çok zorluk çıkaran takımlardan biri oldu. Daha önce de 3-0 öne geçtik ama durumu 3-3'e getirdiler."

Osimhen Galatasaray formasıyla (AA)

BARCELONA MAÇI HAKKINDA

"Kasımpaşa her zaman oynaması zor bir takım oldu. Üst seviyede performans sergilemeniz gerekiyor, takım arkadaşlarım ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Kazandığımız için mutluyum. Barcelona dünyanın en iyi takımlarından biri. Bence profesyonel bir futbolcu olarak oynamak istediğiniz maçlar tam da bunlar. Hem ben hem de takımın geri kalanı bu maçı heyecanla bekliyoruz."

"Kendimi iyi hissediyorum. Sağlık ekibine çok büyük bir teşekkür etmem gerekiyor. Doktor Yener, olabilecek en iyi formda geri dönebilmem için harika bir iş çıkardı."