Galatasaraylı Victor Osimhen'den Barcelona maçı öncesi mesaj: "Bu maçı heyecanla bekliyoruz."
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada ikinci yarı oyuna giren Victor Osimhen, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Nijeryalı yıldız, Kasımpaşa karşısında alınan galibiyeti değerlendirirken rakipleri hafife almamaları gerektiğini vurguladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona karşılaşmasını heyecanla beklediğini belirten Osimhen, sağlık durumuyla ilgili de konuşarak doktor Yener'e teşekkür etti.
Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek galibiyete uzandı. Ligde geride kalan 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puanını 16 yaptı.
Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Victor Osimhen, karşılaşmanın 2. yarısında oyuna dahil oldu. Yıldız oyuncu takımının galibiyetinde etkin rol oynadı.
Nijeryalı yıldız maçın ardından basın mensuplarına konuştu. Osimhen, hem Kasımpaşa maçını hem de hafta içi oynanacak Barcelona mücadelesini değerlendirdi.
"ASLA YAPMAMANIZ GEREKEN ŞEY..."
Victor Osimhen'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:
"Elbette hocamızın da söylediği gibi zor bir maç olmasını bekliyorduk. Bu ligde asla yapmamanız gereken tek şey, herhangi bir takımı veya rakibi hafife almaktır. Bu lige geldiğim günden itibaren Kasımpaşa, bize en çok zorluk çıkaran takımlardan biri oldu. Daha önce de 3-0 öne geçtik ama durumu 3-3'e getirdiler."
BARCELONA MAÇI HAKKINDA
"Kasımpaşa her zaman oynaması zor bir takım oldu. Üst seviyede performans sergilemeniz gerekiyor, takım arkadaşlarım ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Kazandığımız için mutluyum. Barcelona dünyanın en iyi takımlarından biri. Bence profesyonel bir futbolcu olarak oynamak istediğiniz maçlar tam da bunlar. Hem ben hem de takımın geri kalanı bu maçı heyecanla bekliyoruz."
"Kendimi iyi hissediyorum. Sağlık ekibine çok büyük bir teşekkür etmem gerekiyor. Doktor Yener, olabilecek en iyi formda geri dönebilmem için harika bir iş çıkardı."