Galatasaray Kulübü genel kurulunda Başkan Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi
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Galatasaray Kulübü'nde gerçekleştirilen genel kurulda Başkan Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi. Sarı-kırmızılı kulüpte yönetimin ilgili döneme ilişkin faaliyetleri genel kurul üyelerinin değerlendirmesine sunulurken yapılan oylama sonucunda ibra kararı alındı. Kararla birlikte Dursun Özbek ve yönetiminin genel kurul sürecindeki ibra oylaması tamamlandı.
Galatasaray Kulübü'nde Başkan Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi. Sarı-kırmızılı kulüpte gerçekleştirilen genel kurulda yapılan oylama sonucunda Özbek ve yönetimi hakkında ibra kararı alındı.
DURSUN ÖZBEK VE YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ
Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, yönetim kurulunun 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.
Galatasaray Kulübü'nde gerçekleştirilen genel kurulda yönetimin ilgili döneme ilişkin faaliyetleri değerlendirildi.
Yapılan oylama sonucunda Başkan Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi.