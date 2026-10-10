Galatasaray Kulübü genel kurulunda Başkan Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi

Galatasaray Kulübü'nde gerçekleştirilen genel kurulda Başkan Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi. Sarı-kırmızılı kulüpte yönetimin ilgili döneme ilişkin faaliyetleri genel kurul üyelerinin değerlendirmesine sunulurken yapılan oylama sonucunda ibra kararı alındı. Kararla birlikte Dursun Özbek ve yönetiminin genel kurul sürecindeki ibra oylaması tamamlandı.