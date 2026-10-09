Galatasaraylı İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı öncesi dikkat çeken yanıt: "Oynamıyorum ki niye hazır olayım?"
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından İlkay Gündoğan'ın sözleri gündeme geldi. RAMS Park'ın çıkış koridorunda basın mensuplarının Barcelona maçıyla ilgili sorusunu yanıtlayan deneyimli futbolcu, "Oynamıyorum ki niye hazır olayım?" ifadelerini kullandı. Bu sezon henüz hiçbir karşılaşmaya ilk 11'de başlamayan İlkay'ın yanıtı, Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde dikkat çekti.
Süper Lig'de sezonun 7. haftası açılış maçında Galatasaray, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, son dakikalarda Barış Alper ve Lemina'nın ayağından bulduğu gollerle mücadeleyi 3-1 kazandı.
"NİYE HAZIR OLAYIM?"
Maçın ardından çıkış koridorunda Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Maçın ardından RAMS Park koridorlarından içeri doğru yürüyen Galatasaray futbolcusu İlkay Gündoğan, basın mensuplarından gelen "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna "Oynamıyorum ki niye hazır olayım?" yanıtını verdi.
İlkay Gündoğan'ın maç sonrası vermiş olduğu tepkiyi görmek için TIKLAYINIZ.
Galatasaray, 13 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında sahasında Barcelona'yı konuk edecek. İlkay Gündoğan ise, süre alması hâlinde eski takımına karşı oynayacak.
Deneyimli oyuncu, bu sezon herhangi bir maçta ilk 11'de yer almadı ve sadece 11 dakika süre bulabildi.
"İLKAY MUTLAKA SÜRE ALACAKTIR"
Maçın ardından Galatasaray yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu ise İlkay hakkında, "Mutlaka süre alacaktır. Bireysel performanslar hakkında bir şey diyemem. Ben yardımcı antrenörüm. Oyunculara eşit yaklaşıp performansını artırmak görevim. Değerlendirme Okan hocanın işi." şeklinde konuştu.