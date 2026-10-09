Galatasaraylı İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı öncesi dikkat çeken yanıt: "Oynamıyorum ki niye hazır olayım?"

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından İlkay Gündoğan'ın sözleri gündeme geldi. RAMS Park'ın çıkış koridorunda basın mensuplarının Barcelona maçıyla ilgili sorusunu yanıtlayan deneyimli futbolcu, "Oynamıyorum ki niye hazır olayım?" ifadelerini kullandı. Bu sezon henüz hiçbir karşılaşmaya ilk 11'de başlamayan İlkay'ın yanıtı, Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde dikkat çekti.