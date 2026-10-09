Kasımpaşalı Kerem Demirbay, Galatasaray taraftarından özür diledi! Gelen tepkiler sonrası konuştu
Galatasaray taraftarının tepki gösterdiği Kasımpaşalı futbolcu Kerem Demirbay, maçın ardından yaptığı açıklamayla sarı-kırmızılı taraftarlardan özür diledi. Geçtiğimiz günlerde katıldığı programda konuşan Kerem Demirbay, Galatasaray hakkında söylediği sözler sonrası eski takımının taraftarından tepki görmüştü. İşte deneyimli oyuncunun açıklamaları...
Süper Lig'de sezonun 7. haftası açılış maçında Galatasaray, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, son dakikalarda bulduğu gollerle mücadeleyi 3-1 kazandı.
Kasımpaşa forması giyen Kerem Demirbay, Galatasaray karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamayla sarı-kırmızılı taraftarlardan özür diledi. Daha önce katıldığı bir programda eski takımı Galatasaray hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle taraftarların tepkisini çeken deneyimli orta saha oyuncusu, maç sonrasında konuya ilişkin konuştu. Demirbay'ın açıklaması, karşılaşmanın ardından gündeme gelen gelişmelerden biri oldu.
"YANLIŞ ANLAŞILDIM"
Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Kerem Demirbay, "Beni tanıyanlar bilir. Ben bir insana saygısızlık etmem. Taraftarımız beni ıslıkladı. Hepsinin canı sağ olsun. Kırgınlar demek ki. Hepsinden özür diliyorum. İnşallah uzun süreli olay olmaz. Ben yanlış anlaşıldım. Ben sadece maddi-manevi konuyu ifade etmek istedim. Ancak bazen Almanca düşünüp, Türkçe konuşuyorum. Hayat, futbol bazen böyle. İnsanlar istediği yere çekiyor. Ben burada 2 sene top oynadım. Şampiyonluk için beraber emek verdik. Ne kendime, ne kardeşlerime, ne hocamıza, ne taraftarlarımıza böyle bir saygısızlık etmem. Yanlış anlaşıldım." şeklinde konuştu.