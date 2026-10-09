"YANLIŞ ANLAŞILDIM"

Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Kerem Demirbay, "Beni tanıyanlar bilir. Ben bir insana saygısızlık etmem. Taraftarımız beni ıslıkladı. Hepsinin canı sağ olsun. Kırgınlar demek ki. Hepsinden özür diliyorum. İnşallah uzun süreli olay olmaz. Ben yanlış anlaşıldım. Ben sadece maddi-manevi konuyu ifade etmek istedim. Ancak bazen Almanca düşünüp, Türkçe konuşuyorum. Hayat, futbol bazen böyle. İnsanlar istediği yere çekiyor. Ben burada 2 sene top oynadım. Şampiyonluk için beraber emek verdik. Ne kendime, ne kardeşlerime, ne hocamıza, ne taraftarlarımıza böyle bir saygısızlık etmem. Yanlış anlaşıldım." şeklinde konuştu.