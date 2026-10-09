Galatasaray, Kasımpaşa karşısına liderlik için çıkıyor: İşte muhtemel ilk 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı RAMS Park'ta konuk edecek. Amedspor'un averajla gerisine düşerek ikinci sıraya yerleşen sarı-kırmızılılar, kazanarak liderlik yarışında avantaj elde etmek istiyor. Okan Buruk ve Ugochukwu'nun cezalı olduğu karşılaşma öncesinde Osimhen'in durumu ve muhtemel 11 merak ediliyor.