Galatasaray, Kasımpaşa karşısına liderlik için çıkıyor: İşte muhtemel ilk 11'ler
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı RAMS Park'ta konuk edecek. Amedspor'un averajla gerisine düşerek ikinci sıraya yerleşen sarı-kırmızılılar, kazanarak liderlik yarışında avantaj elde etmek istiyor. Okan Buruk ve Ugochukwu'nun cezalı olduğu karşılaşma öncesinde Osimhen'in durumu ve muhtemel 11 merak ediliyor.
Trendyol Süper Lig'de milli maç arasının sona ermesiyle birlikte 7. hafta heyecanı başlıyor. Galatasaray, 9 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Kasımpaşa'yı RAMS Park'ta ağırlayacak.
Ligde geride kalan 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, topladığı 13 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Amedspor'un averajla gerisine düşen Galatasaray, Kasımpaşa karşısında kazanarak liderlik mücadelesinde yeniden avantaj elde etmeyi hedefliyor.
TRABZONSPOR MAĞLUBİYETİNİ TELAFİ ETMEK İSTİYOR
Galatasaray, milli ara öncesinde oynadığı Trabzonspor karşılaşmasından 4-0 mağlup ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde Kasımpaşa'yı yenerek bu mağlubiyetin ardından yeniden çıkış yakalamak istiyor.
Kasımpaşa ise Süper Lig'de oynadığı ilk 6 maçta 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.
Henüz mağlubiyet yaşamayan İstanbul temsilcisi, 10 puanla sekizinci sırada bulunuyor.
OKAN BURUK KULÜBEDE OLAMAYACAK
Galatasaray'da Kasımpaşa karşılaşması öncesinde teknik heyeti ilgilendiren önemli bir eksik bulunuyor.
Teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor maçında gördüğü kart nedeniyle cezalı durumda.
Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasında kulübedeki yerini alamayacak.
Sarı-kırmızılı takımın maç sırasında saha kenarındaki yönetimini yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu'nun üstlenmesi bekleniyor.
UGOCHUKWU CEZALI, SINGO BELİRSİZ
Galatasaray'da bir diğer önemli eksik ise Lesley Ugochukwu. Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören futbolcu, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.
Sakatlık sürecini geride bırakmaya çalışan Wilfried Singo'nun ise riske edilmemesi bekleniyor.
Milli ara boyunca sağlık durumları takip edilen Victor Osimhen, Mario Lemina, Roland Sallai ve Günay Güvenç'in maç kadrosundaki durumları da teknik heyetin değerlendirmesine bağlı.