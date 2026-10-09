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Galatasaray, Kasımpaşa karşısına liderlik için çıkıyor: İşte muhtemel ilk 11'ler

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray, Kasımpaşa karşısına liderlik için çıkıyor: İşte muhtemel ilk 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı RAMS Park'ta konuk edecek. Amedspor'un averajla gerisine düşerek ikinci sıraya yerleşen sarı-kırmızılılar, kazanarak liderlik yarışında avantaj elde etmek istiyor. Okan Buruk ve Ugochukwu'nun cezalı olduğu karşılaşma öncesinde Osimhen'in durumu ve muhtemel 11 merak ediliyor.

Trendyol Süper Lig'de milli maç arasının sona ermesiyle birlikte 7. hafta heyecanı başlıyor. Galatasaray, 9 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Kasımpaşa'yı RAMS Park'ta ağırlayacak.

Ligde geride kalan 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, topladığı 13 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Amedspor'un averajla gerisine düşen Galatasaray, Kasımpaşa karşısında kazanarak liderlik mücadelesinde yeniden avantaj elde etmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR MAĞLUBİYETİNİ TELAFİ ETMEK İSTİYOR

Galatasaray, milli ara öncesinde oynadığı Trabzonspor karşılaşmasından 4-0 mağlup ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde Kasımpaşa'yı yenerek bu mağlubiyetin ardından yeniden çıkış yakalamak istiyor.

Kasımpaşa ise Süper Lig'de oynadığı ilk 6 maçta 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

Henüz mağlubiyet yaşamayan İstanbul temsilcisi, 10 puanla sekizinci sırada bulunuyor.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

OKAN BURUK KULÜBEDE OLAMAYACAK

Galatasaray'da Kasımpaşa karşılaşması öncesinde teknik heyeti ilgilendiren önemli bir eksik bulunuyor.

Teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor maçında gördüğü kart nedeniyle cezalı durumda.

Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasında kulübedeki yerini alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımın maç sırasında saha kenarındaki yönetimini yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu'nun üstlenmesi bekleniyor.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

UGOCHUKWU CEZALI, SINGO BELİRSİZ

Galatasaray'da bir diğer önemli eksik ise Lesley Ugochukwu. Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören futbolcu, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

Sakatlık sürecini geride bırakmaya çalışan Wilfried Singo'nun ise riske edilmemesi bekleniyor.

Milli ara boyunca sağlık durumları takip edilen Victor Osimhen, Mario Lemina, Roland Sallai ve Günay Güvenç'in maç kadrosundaki durumları da teknik heyetin değerlendirmesine bağlı.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

GALATASARAY'IN İLK 11'İNDE DEĞİŞİKLİK BEKLENTİSİ

Kasımpaşa karşılaşması öncesinde Galatasaray'ın ilk 11'inde değişiklikler yapılması bekleniyor.

Teknik heyetin özellikle savunma ve orta saha tercihleri merak ediliyor. Osimhen'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı da maç öncesindeki önemli sorulardan biri.

Sarı-kırmızılı takımda Singo'nun durumunun belirsizliğini koruması ve Ugochukwu'nun cezalı olması, kadro planlamasını etkileyen başlıklar arasında bulunuyor.

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Rafael Leao, Victor Osimhen (Deniz)

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Cristian, Jessen, Mouanga, Rafferty, Kerem Demirbay, Mendes, Ali Yavuz Kol, Benedyczak, Güven Yalçın

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

RAMS PARK'TA 38 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 38 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılılar bu süreçte 30 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

Galatasaray, iç sahadaki yenilmezlik serisini Kasımpaşa karşısında da sürdürmek istiyor.

SAVUNMADA 10 GOLLÜK TABLO

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı ilk 6 maçta rakip fileleri 13 kez havalandırırken kalesinde 10 gol gördü.

Sarı-kırmızılı ekip bu karşılaşmaların yalnızca ikisinde gol yemedi.

Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından savunma performansı, Kasımpaşa mücadelesi öncesindeki önemli gündem maddelerinden biri oldu.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

RAMS PARK'IN YENİ ZEMİNİ İLK KEZ KULLANILACAK

Galatasaray yönetimi, milli maç arasını değerlendirerek RAMS Park'ın zeminini yeniledi.

13 Eylül'deki Kocaelispor karşılaşmasının ardından başlayan çalışmalar kapsamında eski çimler kaldırıldı ve yeni zemin hazırlandı.

Kasımpaşa karşılaşması, yenilenen zeminde oynanacak ilk maç olacak.

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#Galatasaray #Kasımpaşa #Trendyol Süper Lig
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