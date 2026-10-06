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Galatasaray MCT Technic Avrupa'ya mağlubiyetle başladı: Cibona Zagreb deplasmanında 96-76'lık sonuç

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Galatasaray MCT Technic Avrupa'ya mağlubiyetle başladı: Cibona Zagreb deplasmanında 96-76'lık sonuç

Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Hırvatistan temsilcisi Cibona Zagreb'e konuk oldu. İlk periyodu 24-24 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar, rakibine 96-76 mağlup olarak Avrupa serüvenine yenilgiyle başladı.

Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Hırvatistan'ın Cibona Zagreb takımına deplasmanda 96-76 mağlup oldu.

Bu skorla brilikte sarı-kırmızlılar Avrupa serüvenini mağlubiyetle açmış oldu.

MAÇTAN NOTLAR

Cibona Zagreb: 96 - Galatasaray MCT Technic: 76

Salon: Drazen Petrovic

Hakemler: Julio Anaya (Panama), Gintaras Maciulis (Litvanya), Ilias Karpanos (Yunanistan)

Cibona Zagreb: McGill 4, Mazalin 18, Serdarusic 2, Hepa 12, Batle, 32, Loncar 2, Sikiric 2, Badzim 19, Mitchell 5

Galatasaray MCT Technic: Şehmus Hazer 3, Metu 10, Ballo 9, Ivanovic 7, Pierre 6, Robinson 2, Berkan Durmaz 2, Nikolic 13, Smailagic 13, Buğrahan Tuncer 11, Can Korkmaz

1. Periyot: 24-24

Devre: 50-42

3. Periyot: 71-61

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