Galatasaray MCT Technic Avrupa'ya mağlubiyetle başladı: Cibona Zagreb deplasmanında 96-76'lık sonuç
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Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Hırvatistan temsilcisi Cibona Zagreb'e konuk oldu. İlk periyodu 24-24 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar, rakibine 96-76 mağlup olarak Avrupa serüvenine yenilgiyle başladı.
Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Hırvatistan'ın Cibona Zagreb takımına deplasmanda 96-76 mağlup oldu.
Bu skorla brilikte sarı-kırmızlılar Avrupa serüvenini mağlubiyetle açmış oldu.MAÇTAN NOTLAR
Cibona Zagreb: 96 - Galatasaray MCT Technic: 76
Salon: Drazen Petrovic
Hakemler: Julio Anaya (Panama), Gintaras Maciulis (Litvanya), Ilias Karpanos (Yunanistan)
Cibona Zagreb: McGill 4, Mazalin 18, Serdarusic 2, Hepa 12, Batle, 32, Loncar 2, Sikiric 2, Badzim 19, Mitchell 5
Galatasaray MCT Technic: Şehmus Hazer 3, Metu 10, Ballo 9, Ivanovic 7, Pierre 6, Robinson 2, Berkan Durmaz 2, Nikolic 13, Smailagic 13, Buğrahan Tuncer 11, Can Korkmaz
1. Periyot: 24-24
Devre: 50-42
3. Periyot: 71-61