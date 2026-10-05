Mauro Icardi yeniden Galatasaray'a mı dönüyor? Sürpriz iddiada maaş için dikkat çeken rakam
Galatasaray ile sezon başında yollarını ayıran Mauro Icardi hakkında Arjantin'den dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. Deneyimli golcünün sarı-kırmızılı formayı yeniden giymek istediği ve dönüş için maaş beklentisini önemli ölçüde düşürmeye hazır olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...
Galatasaray'da sürpriz bir Mauro Icardi gelişmesi gündeme geldi. Sezon başında sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona eren ve henüz başka bir kulüple anlaşmayan Arjantinli golcünün yeniden İstanbul'a dönmek istediği öne sürüldü.
Arjantin basınında yer alan haberlere göre Icardi, yeniden Galatasaray forması giymek için harekete geçti. Deneyimli santrforun sarı-kırmızılı ekibe dönüşünü kolaylaştırmak amacıyla ücret beklentisinde önemli bir indirime gitmeye hazır olduğu iddia edildi.
ICARDI'DEN MAAŞTA BÜYÜK FEDAKARLIK
Transfer iddiasının en dikkat çeken ayrıntılarından biri Icardi'nin talep edeceği ücret oldu.
Bazı kaynaklara göre Arjantinli golcü, yaklaşık 3,5 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a dönmeye sıcak bakıyor. Icardi'nin sarı-kırmızılı formayı yeniden giymek için bu rakamı 2 milyon Euro seviyesine kadar düşürmeyi kabul edebileceği de öne sürüldü.
İSTANBUL'A DÖNMEKTE KARARLI
Arjantinli gazeteci Naiara Vecchio, Icardi'nin İstanbul'a dönme konusunda oldukça kararlı olduğunu öne sürdü. Golcü futbolcunun geri dönüş isteğinin yalnızca sportif nedenlere dayanmadığı da iddialar arasında yer aldı.