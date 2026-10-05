Arjantin basınında yer alan haberlere göre Icardi, yeniden Galatasaray forması giymek için harekete geçti. Deneyimli santrforun sarı-kırmızılı ekibe dönüşünü kolaylaştırmak amacıyla ücret beklentisinde önemli bir indirime gitmeye hazır olduğu iddia edildi.

Galatasaray'da sürpriz bir Mauro Icardi gelişmesi gündeme geldi. Sezon başında sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona eren ve henüz başka bir kulüple anlaşmayan Arjantinli golcünün yeniden İstanbul'a dönmek istediği öne sürüldü.

Icardi Galatasaray formasıyla (A Haber Foto Arşiv)

ICARDI'DEN MAAŞTA BÜYÜK FEDAKARLIK

Transfer iddiasının en dikkat çeken ayrıntılarından biri Icardi'nin talep edeceği ücret oldu.

Bazı kaynaklara göre Arjantinli golcü, yaklaşık 3,5 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a dönmeye sıcak bakıyor. Icardi'nin sarı-kırmızılı formayı yeniden giymek için bu rakamı 2 milyon Euro seviyesine kadar düşürmeyi kabul edebileceği de öne sürüldü.