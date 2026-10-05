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Mauro Icardi yeniden Galatasaray'a mı dönüyor? Sürpriz iddiada maaş için dikkat çeken rakam

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mauro Icardi yeniden Galatasaray'a mı dönüyor? Sürpriz iddiada maaş için dikkat çeken rakam

Galatasaray ile sezon başında yollarını ayıran Mauro Icardi hakkında Arjantin'den dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. Deneyimli golcünün sarı-kırmızılı formayı yeniden giymek istediği ve dönüş için maaş beklentisini önemli ölçüde düşürmeye hazır olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

Galatasaray'da sürpriz bir Mauro Icardi gelişmesi gündeme geldi. Sezon başında sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona eren ve henüz başka bir kulüple anlaşmayan Arjantinli golcünün yeniden İstanbul'a dönmek istediği öne sürüldü.

Arjantin basınında yer alan haberlere göre Icardi, yeniden Galatasaray forması giymek için harekete geçti. Deneyimli santrforun sarı-kırmızılı ekibe dönüşünü kolaylaştırmak amacıyla ücret beklentisinde önemli bir indirime gitmeye hazır olduğu iddia edildi.

Icardi Galatasaray formasıyla (A Haber Foto Arşiv)Icardi Galatasaray formasıyla (A Haber Foto Arşiv)

ICARDI'DEN MAAŞTA BÜYÜK FEDAKARLIK

Transfer iddiasının en dikkat çeken ayrıntılarından biri Icardi'nin talep edeceği ücret oldu.

Bazı kaynaklara göre Arjantinli golcü, yaklaşık 3,5 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a dönmeye sıcak bakıyor. Icardi'nin sarı-kırmızılı formayı yeniden giymek için bu rakamı 2 milyon Euro seviyesine kadar düşürmeyi kabul edebileceği de öne sürüldü.

Icardi Galatasaray formasıyla (A Haber Foto Arşiv)Icardi Galatasaray formasıyla (A Haber Foto Arşiv)

İSTANBUL'A DÖNMEKTE KARARLI

Arjantinli gazeteci Naiara Vecchio, Icardi'nin İstanbul'a dönme konusunda oldukça kararlı olduğunu öne sürdü. Golcü futbolcunun geri dönüş isteğinin yalnızca sportif nedenlere dayanmadığı da iddialar arasında yer aldı.

Icardi Galatasaray formasıyla (A Haber Foto Arşiv)Icardi Galatasaray formasıyla (A Haber Foto Arşiv)

LAZIO VE TOTTENHAM TEMASLARINDAN SONUÇ ÇIKMADI

Mauro Icardi'nin adı transfer döneminde Lazio ve Tottenham ile gündeme geldi. Tecrübeli golcünün La Liga'dan bazı kulüplere de önerildi ancak yapılan temaslar anlaşmayla sonuçlanmadı.

Yeni takım arayışını sürdüren 33 yaşındaki Arjantinli santrforun, bu gelişmelerin ardından Galatasaray seçeneğini yeniden masaya aldığı öne sürüldü.

Icardi Galatasaray formasıyla (A Haber Foto Arşiv)Icardi Galatasaray formasıyla (A Haber Foto Arşiv)

GALATASARAY'DA 134 MAÇTA 77 GOL

Mauro Icardi, Galatasaray kariyerinde 134 resmi karşılaşmada 77 gol kaydetti. Sarı-kırmızılı formayla şampiyonluklar yaşayan Arjantinli santrfor, Galatasaray'ın yakın dönemindeki önemli golcülerden biri oldu.

Galatasaray, 15 Temmuz 2026'da Icardi'ye resmi olarak veda etmişti.

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