Sultanlar Ligi'nde Galatasaray Daikin istediği gibi başlayamadı: Türk Hava Yolları'na kayıp

Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftası nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Türk Hava Yolları, sahasında Galatasaray Daikin'i konuk ettiği karşılaşmada 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve üst üste üç set kazanarak mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.