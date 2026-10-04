Sultanlar Ligi'nde Galatasaray Daikin istediği gibi başlayamadı: Türk Hava Yolları'na kayıp
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftası nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Türk Hava Yolları, sahasında Galatasaray Daikin'i konuk ettiği karşılaşmada 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve üst üste üç set kazanarak mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Türk Hava Yolları, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi.
Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, sezonu mağlubiyetle açtı.
MAÇTAN NOTLAR
Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi- Türk Hava Yolları: 3 - Galatasaray Daikin: 2
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Nurper Özbar, İbrahim Acar
Türk Hava Yolları: Beyza Arıcı, Lazareva, Derya Cebecioğlu, Baijens, Sıla Çalışkan, Degradi (Melis Yılmaz, Buse Melis Kara, Zatkovic, Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic)
Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Akimova, Sylla, Janset Cemre Erkul (Ayça Aykaç Altıntaş, Eylül Karadaş, Yuanyuan, Carutasu, Merve Tanyel)
Setler: 23-25, 19-25, 25-23, 25-22, 15-13
Süre: 144 dakika (32, 31, 30, 31, 20)