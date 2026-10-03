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Ismail Jakobs için flaş iddia! Senegal Milli Takımı’nı bırakma kararı aldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ismail Jakobs için flaş iddia! Senegal Milli Takımı’nı bırakma kararı aldı

Galatasaray'ın deneyimli sol beki Ismail Jakobs'tan flaş ayrılık kararı geldi. Senegal basınına göre Jakobs, Afrika Uluslar Ligi kadrosuna çağrılmadığı dolayısıyla milli takımı bırakma kararı aldı.

Senegal basınından 2stv'nin haberine göre Ismail Jakobs, Afrika Uluslar Kupası kadrosuna davet edilmemesinin ardından Senegal Milli Takımı'nı bırakma kararı aldı. 27 yaşındaki futbolcunun bu kararının ardından milli takım kariyerinin sona erebileceği öne sürüldü.

SENEGAL FORMASIYLA 33 MAÇA ÇIKTI

Jakobs, Senegal Milli Takımı formasıyla bugüne kadar 33 karşılaşmada görev yaptı. Tecrübeli sol bek, söz konusu maçlarda gol sevinci yaşayamazken 2 asistlik katkı sağladı.

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