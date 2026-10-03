Galatasaray aradığı sağ beki İtalya'da buldu: Milli takıma golünü atmıştı

Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferinin ardından sağ bekte farklı oyuncuları deneyen Galatasaray'da bu bölge için arayışların sürdüğü belirtildi. Roland Sallai'nin de zaman zaman savunmanın sağında görev aldığı sarı-kırmızılılarda Kayode ismi transfer listesinin üst sıralarına çıktı.

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları devam ederken yönetimin sağ bek bölgesi için alternatiflerini belirlemeye başladığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim Brentford forması giyen Michael Kayode oldu.

A Spor'un haberine göre Galatasaray yönetimi, 22 yaşındaki İtalyan sağ bek Michael Kayode'yi yakından takip ediyor. Kayode'nin özellikle 28 Eylül'de oynanan Türkiye-İtalya UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasındaki performansının sarı-kırmızılıların dikkatini çektiği aktarıldı. İtalya'nın 4-1 kazandığı mücadelede milli formayla ilk maçına çıkan Kayode, 1 gol kaydetmişti.

TRANSFER SINGO'NUN GELECEĞİNE BAĞLI

Galatasaray'ın Kayode için atacağı adımda Wilfried Singo'nun geleceğinin belirleyici olacağı ifade edildi. Singo'nun takımdan ayrılması durumunda sarı-kırmızılı yönetim, Kayode'nin transferi için Brentford ile görüşmelere başlamayı planlıyor. Transfer operasyonunun ocak ayında ya da sezon sonunda gündeme gelebileceği kaydedildi.

ÇOK YÖNLÜ OLMASI DİKKAT ÇEKİYOR

Asıl mevkisi sağ bek olan Kayode, savunmanın yanı sıra orta sahanın sağında ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Gerektiğinde sol bekte de oynayabilen genç futbolcunun bu çok yönlülüğünün teknik direktör Okan Buruk açısından önemli bir özellik olduğu belirtildi.