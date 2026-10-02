Tahkim Kurulu'ndan Okan Buruk ve Ugochukwu hakkında karar

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ve futbolcu Lesley Ugochukwu'nun cezalarını onadığını bildirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve oyuncu Lesley Ugochukwu'nun cezalarını onadığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Galatasaray A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Okan Buruk'un müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

Galatasaray A.Ş.'nin Futbolcusu Lesley Chimuanya Ugochukwu'nun rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.