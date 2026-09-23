Galatasaray'ın Monaco'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Wilfried Singo, sakatlık sorunlarıyla boğuşmaya devam ediyor.

MİLLİ ARA SONRASI DA DÖNEMİYOR Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan 25 yaşındaki futbolcunun, milli aranın ardından da formasına hemen kavuşamayacağı belirtildi. Singo'nun Kasımpaşa ve Barcelona karşılaşmalarında forma giymesinin beklenmediği ifade edildi. Fildişi Sahilli futbolcunun sahalara dönüşü için 17 Ekim'de oynanacak Gençlerbirliği karşılaşması işaret ediliyor.

GEÇEN SEZON 23 MAÇ KAÇIRDI

Singo'nun yaşadığı sakatlıklar dikkat çeken bir tabloyu da beraberinde getirdi. Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle 145 gün sahalardan uzak kalan ve 23 karşılaşmayı kaçıran Singo, bu sezon ise 28 gündür forma giyemedi ve 4 maçta takımını yalnız bıraktı.

SON İKİ SEZONDA 173 GÜN SAKAT

25 yaşındaki futbolcu böylece son iki sezonda sakatlıklar nedeniyle toplam 173 gün sahalardan uzak kalırken, 27 karşılaşmada forma giyemedi.