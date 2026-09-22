Icardi'nin o görüntüleri başına iş açtı! 2099'a kadar yasak
Galatasaray'ın eski futbolcusu Mauro Icardi, Arjantin'de yaşadığı trafik olayıyla gündeme geldi. Arjantin Ulaştırma Bakanlığı, ehliyetinin süresinin dolduğunu belirterek Icardi'nin 2099 yılına kadar trafikten geçici olarak men edildiğini açıkladı.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Mauro Icardi, bu kez Arjantin'de yaşadığı trafik olayıyla gündeme geldi. Arjantinli futbolcunun ehliyetinin süresinin dolduğu tespit edilirken, hakkında dikkat çeken bir karar alındı.
2099 YILINA KADAR MEN
Arjantin Ulaştırma Bakanlığı, 33 yaşındaki santrfor Mauro Icardi'nin 2099 yılına kadar trafikten geçici olarak men edildiğini açıkladı.
Kararın, Icardi'nin sevgilisi Eugenia "China" Suárez ile araçta çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından alındığı belirtildi. Görüntülerde Suárez'in emniyet kemerini çıkararak, Icardi aracı kullanmaya devam ettiği sırada vücudunun büyük bölümünü pencereden dışarı çıkardığı görüldü.
EHLİYETİNİN SÜRESİNİN DOLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Arjantin Ulaştırma Bakanlığı, görüntülerin incelenmesinin ardından Icardi'nin sürücü belgesinin süresinin dolduğunu tespit etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Icardi, süresi dolmuş ehliyetle sürücü koltuğunda! Eugenia 'la China' Suárez kemerini çözdü ve Mauro Icardi sürüşe devam ederken vücudunun büyük bir kısmını pencereden dışarı çıkardı. Videonun yayılması üzerine Icardi'nin sürücü ehliyetinin süresinin dolduğunu tespit ettik." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda Icardi'nin süresi dolan ehliyetine ilişkin bilgiler ile uygulanan yaptırımın detayları da kamuoyuyla paylaşıldı.
ICARDI'DEN TEPKİ
Mauro Icardi ise Arjantin Ulaştırma Bakanlığı'nın söz konusu paylaşımına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
"GÜNDEM YARATMAK İSTİYORLAR"
Icardi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Merhaba, iyi günler. 2029 yılına kadar geçerli olan İtalyan ehliyetimi nasıl olup da geçersiz hale getirdiklerini öğrenmek istiyorum. Ulaştırma Bakanlığı'nın bile biraz medyada yer bulabilmek için benimle uğraşması bana oldukça tuhaf geliyor. Ülkemizde daha rahat ulaşım sağlayabilmek için yolları düzeltmekle ilgilenin; tweet atıp hiçbir şey yapmadan oturmak yerine işinizi yapın. İnsanlara yalan söylemeyi bırakın ve çalışmaya başlayın. Arjantin ehliyeti, Avrupa ehliyetine çevrildiğinde teslim edilmek zorunda. Hangi geçersiz kılma işleminden bahsediyorsunuz? Her şey biraz olsun gündem yaratmak ve dedikodu malzemesi çıkarmak için yapılıyor."