Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu! Kasımpaşa maçında sahada olması bekleniyor

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Victor Osimhen'in sahalara döneceği maç belli oldu. Sarı-kırmızılı takımın sağlık heyeti tarafından özel program uygulanan Nijeryalı yıldızın, milli arada tamamen hazır hale gelmesi ve 9 Ekim'deki Kasımpaşa karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.