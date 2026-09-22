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Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu! Kasımpaşa maçında sahada olması bekleniyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu! Kasımpaşa maçında sahada olması bekleniyor

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Victor Osimhen'in sahalara döneceği maç belli oldu. Sarı-kırmızılı takımın sağlık heyeti tarafından özel program uygulanan Nijeryalı yıldızın, milli arada tamamen hazır hale gelmesi ve 9 Ekim'deki Kasımpaşa karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Başakşehir maçının 33. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Osimhen, sonrasında Sporting Lizbon, Kocaelispor ve Trabzonspor karşılaşmalarında görev yapamadı.

OSIMHEN'İN YOKLUĞUNDA 3 MAÇTA 2 GOL

Nijeryalı yıldızın yokluğu Galatasaray'ın hücum performansını da etkiledi. Osimhen'in forma giymediği maçlarda sarı-kırmızılı ekip Sporting Lizbon'a 3-1, Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu. Kocaelispor'u ise 1-0'lık skorla yendi.

Galatasaray söz konusu 3 karşılaşmada rakip fileleri yalnızca 2 kez havalandırabildi.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

MİLLİ TAKIMA GİDİŞİNE İZİN ÇIKMADI

Galatasaray yönetimi, sağlık heyetinin talebi doğrultusunda Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'na katılmasını engelledi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Nijerya Futbol Federasyonu'na gönderdiği yazıda 27 yaşındaki futbolcunun tedavisinin devam etmesi gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine Osimhen, Nijerya Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

MİLLİ ARADA TAKIMLA ÇALIŞACAK

Tedavisine Galatasaray sağlık heyetinin hazırladığı özel program doğrultusunda devam eden Osimhen'in milli ara sürecinde tamamen hazır hale gelmesi planlanıyor.

Yıldız futbolcunun bu ay sonunda takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

DÖNÜŞ MAÇI KASIMPAŞA

Osimhen'in milli ara sonrasında Galatasaray'ın Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk edeceği karşılaşmada formasına kavuşması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesi 9 Ekim'de oynanacak.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

4 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 4 maçta 6 gol ve 2 asist üretti. Nijeryalı yıldızın forma giydiği karşılaşmalarda Galatasaray henüz mağlubiyet yaşamadı.

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#Victor Osimhen #Galatasaray
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