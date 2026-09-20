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Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Nijerya'dan beklenen karar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Nijerya'dan beklenen karar

Galatasaray’da tedavisi süren Victor Osimhen’le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sakatlığına rağmen Nijerya’nın Madagaskar ve Gine-Bissau maçlarının kadrosuna alınan Osimhen için Galatasaray, federasyonla temasa geçerek yıldız futbolcunun oynatılmamasını istedi. Nijerya Futbol Federasyonu, iyileşme süreci devam eden Osimhen’in iki karşılaşmada da forma giyemeyeceğini açıkladı.

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Victor Osimhen'in durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sakatlığına rağmen Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kapsamında Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosuna dahil edilen Osimhen için sarı-kırmızılı yönetim harekete geçmişti. Galatasaray, Nijerya Futbol Federasyonu ile temasa geçerek 27 yaşındaki yıldızın milli maçlarda görev almamasını istemişti.

Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Nijerya'dan beklenen karar - 1

NİJERYA'DAN OSIMHEN KARARI

Galatasaray'ın bu talebinin ardından Nijerya cephesinden beklenen açıklama geldi. Nijerya Futbol Federasyonu, Victor Osimhen'in iki eleme karşılaşmasında da forma giyemeyeceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Victor Osimhen, iyileşme sürecini sürdürdüğü için Nijerya'nın Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynayacağı 2027 Afrika Uluslar Kupası (AFCON) eleme maçlarında forma giyemeyecek. Victor'a bir an önce iyileşmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Nijerya'dan beklenen karar - 2

4 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Galatasaray formasıyla bu sezon 4 karşılaşmada görev yapan Victor Osimhen, 6 kez fileleri havalandırırken takım arkadaşlarına da 2 gol pası verdi.

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