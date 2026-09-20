Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Nijerya'dan beklenen karar

Galatasaray’da tedavisi süren Victor Osimhen’le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sakatlığına rağmen Nijerya’nın Madagaskar ve Gine-Bissau maçlarının kadrosuna alınan Osimhen için Galatasaray, federasyonla temasa geçerek yıldız futbolcunun oynatılmamasını istedi. Nijerya Futbol Federasyonu, iyileşme süreci devam eden Osimhen’in iki karşılaşmada da forma giyemeyeceğini açıkladı.