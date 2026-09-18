Papara Park'ta dev randevu! Yapay zekadan Galatasaray-Trabzonspor için çarpıcı senaryo
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında futbolseverlerin nefesini kesecek dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Zirvedeki yerini korumak isteyen lider Galatasaray, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde yeni bir başlangıç yapmak isteyen Trabzonspor'a konuk olacak. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak dev randevu öncesinde sakatlıklar, tarihi istatistikler ve yapay zekânın ortaya koyduğu çarpıcı senaryolar derbi heyecanını doruğa taşıdı.
19 Eylül Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak dev mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Sezona Çorum FK beraberliğiyle başlayan ve ardından çıktığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak 13 puan toplayan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 1 puan önünde liderlik koltuğunda bulunuyor.
Geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 7 puan toplayan bordo-mavililer ise averajla 9. sırada yer alıyor. Trabzonspor, taraftarı önünde kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.
SARI-KIRMIZILILARDA 3 EKSİK: OSIMHEN ŞOKU
Zorlu deplasman öncesinde Galatasaray'da sakatlıklar teknik heyetin planlarını etkiledi. Başakşehir maçında kasık sakatlığı yaşayan ve geride kalan 5 haftada attığı 6 golle takımının en skorer oyuncusu olan Victor Osimhen ile Mario Lemina kafileye dahil edilmedi. Tedavisi devam eden Singo da Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Ligde 13 golle en üretken hücum hattına sahip Galatasaray'da Osimhen'in yokluğunda skor yükünün, ligde 2 golü bulunan Gabriel Sara ile birer kez fileleri havalandıran Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez'in katkısıyla karşılanması bekleniyor.
OKAN BURUK'UN KARNESİ VE THOMAS REIS'IN İLK SINAVI
Bordo-mavili ekipte 7 puanlık başlangıcın ardından göreve getirilen yeni teknik direktör Thomas Reis, Trabzonspor kariyerindeki ilk resmî sınavına lider Galatasaray karşısında çıkacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Trabzonspor'a karşı elde ettiği sonuçlarla dikkat çekiyor. Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, bordo-mavililere karşı çıktığı 10 resmî maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Galatasaray bu karşılaşmalarda rakip filelere 23 gol gönderirken kalesinde 8 gol gördü.