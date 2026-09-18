Geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 7 puan toplayan bordo-mavililer ise averajla 9. sırada yer alıyor. Trabzonspor , taraftarı önünde kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Sezona Çorum FK beraberliğiyle başlayan ve ardından çıktığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak 13 puan toplayan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray , en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 1 puan önünde liderlik koltuğunda bulunuyor.

SARI-KIRMIZILILARDA 3 EKSİK: OSIMHEN ŞOKU

Zorlu deplasman öncesinde Galatasaray'da sakatlıklar teknik heyetin planlarını etkiledi. Başakşehir maçında kasık sakatlığı yaşayan ve geride kalan 5 haftada attığı 6 golle takımının en skorer oyuncusu olan Victor Osimhen ile Mario Lemina kafileye dahil edilmedi. Tedavisi devam eden Singo da Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Ligde 13 golle en üretken hücum hattına sahip Galatasaray'da Osimhen'in yokluğunda skor yükünün, ligde 2 golü bulunan Gabriel Sara ile birer kez fileleri havalandıran Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez'in katkısıyla karşılanması bekleniyor.