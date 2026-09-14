Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 119. galibiyetini alarak tarihe geçti!
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Kocaelispor karşılaşmasını kazanarak 149. maçında 119. galibiyete ulaştı. Bu sonuçla Buruk, Opta verilerine göre yüzde 80 galibiyet oranıyla Süper Lig tarihinde bir takımın başındaki en yüksek oranı yakaladı.
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, yeni bir ilke imza attı. Sarı-kırmızılıların 4 kere üst üste elde ettiği lig şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Buruk, Süper Lig'in 5. haftasındaki Kocaelispor maçıyla tarihe geçti.
Opta'nın verilerine göre, Kocaelispor maçını kazanmasıyla birlikte 149. maçında 119. galibiyetini elde eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, %80 oranla Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesine ulaşan teknik direktörü oldu.
Okan Buruk, tüm kulvarlarda Galatasaray'ın başında çıktığı 209 resmi maçta 2,26 puan ortalaması yakaladı.
209 maçta ise Buruk, Galatasaray'ın başında 148 galibiyet elde ederken 29 maçta berabere kaldı. Deneyimli teknik adam 32 maçtan ise sahadan mağlup ayrıldı.