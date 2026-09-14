Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, yeni bir ilke imza attı. Sarı-kırmızılıların 4 kere üst üste elde ettiği lig şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Buruk, Süper Lig'in 5. haftasındaki Kocaelispor maçıyla tarihe geçti.

Opta'nın verilerine göre, Kocaelispor maçını kazanmasıyla birlikte 149. maçında 119. galibiyetini elde eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, %80 oranla Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesine ulaşan teknik direktörü oldu.