Victor Osimhen'in sakatlığı nedeniyle Galatasaray, ligde Kocaeli ve Trabzonspor ile oynayacağı maçların yanı sıra milli aranın ardından Kasımpaşa karşılaşmasında da golcüyü kadroya almayacak. Teknik heyet, oyuncunun Barcelona maçına tamamen hazır olmasını bekliyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığının ardından sahalara dönüşüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Tedavisi süren Nijeryalı golcünün önümüzdeki dönemde oynanacak 3 karşılaşmada forma giyemeyeceği öğrenildi. Osimhen'in, Galatasaray'ın ligde Kocaeli ve Trabzonspor ile yapacağı maçların yanı sıra milli aranın ardından oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasında da kadroda olması beklenmiyor. Sarı-kırmızılı teknik heyet, yıldız futbolcunun tamamen hazır duruma gelmesini beklerken oyuncunun dönüş sürecinde herhangi bir risk alınmaması planlanıyor.

BARCELONA MAÇI PLANLANIYOR Posta'da yer alan habere göre Galatasaray cephesinde Osimhen için en önemli hedef, 13 Ekim'de oynanacak Barcelona karşılaşması. Nijeryalı futbolcunun tedavisini ve saha çalışmalarını tamamlayarak bu mücadeleyle birlikte yeniden takıma katılması bekleniyor.