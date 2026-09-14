Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kariyerine hangi takımda devam edeceği merak edilen Mauro Icardi için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Everton ile adı anılan Arjantinli yıldız için İtalya'dan sürpriz bir kulübün devreye girdiği öne sürüldü. İşte detaylar...

2022/23 sezonunun başında Galatasaray'a transfer olan ve sarı-kırmızılı takımın elde ettiği şampiyonluklarda önemli rol üstlenen Mauro Icardi, taraftarların en sevdiği isimlerden biri haline gelmişti. Arjantinli golcünün Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025/26 sezonunun sonunda sona erdi. Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı ekipten ayrılmasının ardından henüz yeni bir kulüple anlaşmaya varmadı.

EVERTON İDDİASI VARDI Adı bir süredir Arjantin ekipleriyle de anılan 33 yaşındaki forvet için Premier Lig temsilcisi Everton'ın devrede olduğu iddia edilmişti. Ancak İtalya'dan gelen son haberler, Icardi'nin geleceğiyle ilgili yeni bir seçeneği gündeme taşıdı.