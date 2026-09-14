Üç yıldızın süresi şoke etti! Galatasaray yönetimi yeni transferler için İlkay, Kaan ve Singo'yu gözden çıkardı

Galatasaray'da devre arası öncesi kadro planlaması hız kazanırken, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan ve Wilfried Singo'nun ayrılık ihtimali gündeme geldi. Üç yıldızın bu sezon aldığı toplam süre dikkat çekerken ocak ayı transfer sezonunda yeni isimlere yer açmak için yönetim ve Okan Buruk'un 3 isimle yolların ayrılmasına sıcak baktığı belirtildi. İşte detaylar...