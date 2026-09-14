Üç yıldızın süresi şoke etti! Galatasaray yönetimi yeni transferler için İlkay, Kaan ve Singo'yu gözden çıkardı
Galatasaray'da devre arası öncesi kadro planlaması hız kazanırken, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan ve Wilfried Singo'nun ayrılık ihtimali gündeme geldi. Üç yıldızın bu sezon aldığı toplam süre dikkat çekerken ocak ayı transfer sezonunda yeni isimlere yer açmak için yönetim ve Okan Buruk'un 3 isimle yolların ayrılmasına sıcak baktığı belirtildi. İşte detaylar...
Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi kadro yapılanması için çalışmaların başladığı iddia edildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin, yeni transferlere yer açmak amacıyla mevcut kadrodan bazı isimlerle yollarını ayırmayı planladığı belirtildi.
Teknik heyetin sezon planlamasında yer almayan İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan ve Wilfried Singo'nun devre arasında takımdan ayrılabileceği ifade edildi.
SADECE "11 DAKİKALIK" İLKAY
Sezon başından bu yana forma şansı bulmakta zorlanan 35 yaşındaki İlkay Gündoğan, Galatasaray formasıyla iki resmi karşılaşmada görev yaptı.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, bu maçlarda toplam 11 dakika sahada kaldı.
Gündoğan'ın düzenli olarak forma giyememesi, devre arası döneminde geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırdı.
KAAN AYHAN DEVLER LİGİ'NE GİREMEDİ
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etmediği Kaan Ayhan da sezonun geride kalan bölümünde sınırlı süre aldı.
Tecrübeli savunma oyuncusu yalnızca 1 dakika forma giyerken, teknik heyetin tercihleri doğrultusunda kadroda geri planda kaldı.
SİNGO SAKATLIKLARLA BOĞUŞUYOR
Wilfried Singo'nun durumu ise sakatlıklar nedeniyle farklı bir tablo ortaya koydu.
Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı şekilde forma giyemeyen Fildişi Sahilli futbolcu, bu sezon iki karşılaşmada toplam 41 dakika süre alabildi.