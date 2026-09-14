YÖNETİMDE STOPER ÇALIŞMASI Yaşanan bu gelişmelerin ardından Dursun Özbek yönetimi, ara transfer döneminde savunmaya takviye yapma kararı doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların gündemine gelen isimlerden biri ise Real Madrid'in genç stoperi Raul Asencio oldu. İspanyol basınının haberine göre, 23 yaşındaki savunmacı için Real Madrid'e yeni bir teklif sundu. Sarı-kırmızılıların Asencio için yaz transfer döneminde de girişimde bulunduğu ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

REAL MADRID'DE ÖNCELİK DEĞİL Sezon öncesi hazırlık kampında yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle sezon başlangıcında takımından uzak kalan Asencio, henüz bu sezon Real Madrid formasıyla resmi bir maçta süre alamadı. Asencio, 2025/26 sezonunda Real Madrid formasıyla 34 resmi karşılaşmaya çıkarken 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.