-°C
CANLI YAYIN

Galatasaray'da savunma alarmı: 6 resmi maçta 9 gol sonrası yönetim Raul Asencio'ya teklif sundu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Galatasaray'da savunma alarmı: 6 resmi maçta 9 gol sonrası yönetim Raul Asencio'ya teklif sundu

Galatasaray'da savunma hattındaki sorunlara çözüm arayışları sürerken yönetim harekete geçti. 6 maçta kalesinde 9 gol gören sarı-kırmızılıların, Real Madrid forması giyen genç stoper Raul Asencio için resmi teklif yaptığı ve transfer sürecini yakından takip ettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonun ilk 6 resmi maçında kalesinde yalnızca 2 gol gören Galatasaray, bu sezon aynı periyotta 9 gole engel olamadı. Savunmadaki sorunlara çözüm arayan Okan Buruk'un stoper arayışında Dursun Özbek yönetimi harekete geçti.

Galatasaray'da savunma alarmı: 6 resmi maçta 9 gol sonrası yönetim Raul Asencio'ya teklif sundu - 1

SAVUNMA TEPETAKLAK

Geçtiğimiz sezonun ilk 6 resmi maçında kalesinde yalnızca 2 gol gören Galatasaray, bu sezon aynı maç sayısında savunmada önemli bir değişim yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 6 resmi karşılaşmada kalesinde 9 gol gördü.

Galatasaray'da savunma alarmı: 6 resmi maçta 9 gol sonrası yönetim Raul Asencio'ya teklif sundu - 2

OKAN BURUK HER ŞEYİ DENİYOR

Savunmadaki eksikler nedeniyle farklı formüllere yönelen Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile oynanan karşılaşmada asıl mevkisi sol bek olan Ismail Jakobs'u stoperde görevlendirdi.

Buruk, Başakşehir karşılaşmasında ise bu kez orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı savunmanın merkezinde kullandı.

Galatasaray'ın stoper bölgesinde kullanabileceği isimlerden Wilfried Singo'nun da sakatlığı nedeniyle sahalara dönememesi, Okan Buruk'un elini daha da zorlaştırdı.

Galatasaray'da savunma alarmı: 6 resmi maçta 9 gol sonrası yönetim Raul Asencio'ya teklif sundu - 3

YÖNETİMDE STOPER ÇALIŞMASI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Dursun Özbek yönetimi, ara transfer döneminde savunmaya takviye yapma kararı doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdı.

Sarı-kırmızılıların gündemine gelen isimlerden biri ise Real Madrid'in genç stoperi Raul Asencio oldu.

İspanyol basınının haberine göre, 23 yaşındaki savunmacı için Real Madrid'e yeni bir teklif sundu. Sarı-kırmızılıların Asencio için yaz transfer döneminde de girişimde bulunduğu ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Galatasaray'da savunma alarmı: 6 resmi maçta 9 gol sonrası yönetim Raul Asencio'ya teklif sundu - 4

REAL MADRID'DE ÖNCELİK DEĞİL

Sezon öncesi hazırlık kampında yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle sezon başlangıcında takımından uzak kalan Asencio, henüz bu sezon Real Madrid formasıyla resmi bir maçta süre alamadı.

Asencio, 2025/26 sezonunda Real Madrid formasıyla 34 resmi karşılaşmaya çıkarken 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'da savunma alarmı: 6 resmi maçta 9 gol sonrası yönetim Raul Asencio'ya teklif sundu - 5

REAL MADRID'İN ELİ RAHAT

Raul Asencio'nun Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2031'e kadar devam ediyor. İspanyol kulübü, Haziran 2025'te genç savunmacının sözleşmesini uzatmıştı.

Asencio'nun güncel piyasa değerinin TransferMarkt'a göre yaklaşık 20 milyon euro olduğu belirtilirken, Real Madrid'in uzun süreli sözleşme nedeniyle transfer görüşmelerinde güçlü bir konumda olduğu ifade ediliyor.

Okan Buruk rekora doymuyor: Bunu da başardı!Okan Buruk rekora doymuyor: Bunu da başardı! OKAN BURUK REKORA DOYMUYOR: BUNU DA BAŞARDI!

#Galatasaray #Okan Buruk
Önceki Haber
Üç yıldızın süresi şoke etti! Galatasaray yönetimi yeni transferler için İlkay, Kaan ve Singo'yu gözden çıkardı
Üç yıldızın süresi şoke etti! Galatasaray yönetimi yeni transferler için İlkay, Kaan ve Singo'yu gözden çıkardı
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 119. galibiyetini alarak tarihe geçti!
Sonraki Haber
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 119. galibiyetini alarak tarihe geçti!
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın