Galatasaray'da savunma alarmı: 6 resmi maçta 9 gol sonrası yönetim Raul Asencio'ya teklif sundu
Galatasaray'da savunma hattındaki sorunlara çözüm arayışları sürerken yönetim harekete geçti. 6 maçta kalesinde 9 gol gören sarı-kırmızılıların, Real Madrid forması giyen genç stoper Raul Asencio için resmi teklif yaptığı ve transfer sürecini yakından takip ettiği öğrenildi.
Geçtiğimiz sezonun ilk 6 resmi maçında kalesinde yalnızca 2 gol gören Galatasaray, bu sezon aynı periyotta 9 gole engel olamadı. Savunmadaki sorunlara çözüm arayan Okan Buruk'un stoper arayışında Dursun Özbek yönetimi harekete geçti.
SAVUNMA TEPETAKLAK
Geçtiğimiz sezonun ilk 6 resmi maçında kalesinde yalnızca 2 gol gören Galatasaray, bu sezon aynı maç sayısında savunmada önemli bir değişim yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 6 resmi karşılaşmada kalesinde 9 gol gördü.
OKAN BURUK HER ŞEYİ DENİYOR
Savunmadaki eksikler nedeniyle farklı formüllere yönelen Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile oynanan karşılaşmada asıl mevkisi sol bek olan Ismail Jakobs'u stoperde görevlendirdi.
Buruk, Başakşehir karşılaşmasında ise bu kez orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı savunmanın merkezinde kullandı.
Galatasaray'ın stoper bölgesinde kullanabileceği isimlerden Wilfried Singo'nun da sakatlığı nedeniyle sahalara dönememesi, Okan Buruk'un elini daha da zorlaştırdı.