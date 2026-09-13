Bonservisi elinde bulunan ve yaz transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamayan Zaha hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Mundo Deportivo'nun haberine göre Zaha, kendisini İspanya LaLiga ekiplerinden Malaga'ya önerdi.

Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan ve geçtiğimiz sezon MLS ekibi Charlotte FC'de forma giyen Wilfried Zaha'nın geleceği belirsizliğini koruyor.

AUBAMEYANG ETKİSİ

Zaha'nın yanı sıra Meksika ekibi Monterrey ile sözleşmesi sona eren Anthony Martial'in de Malaga'nın gündeminde olduğu belirtildi. Bonservisi elinde bulunan futbolculardan Pierre-Emerick Aubameyang, Deportivo ile anlaşmış ve sezona harika bir başlangıç yapmıştı. LaLiga'daki bazı kulüplerin de bonservissiz oyuncuları kadrolarına katarak benzer bir etki yaratabileceğine dikkat çekildi.

Son olarak Charlotte FC forması giyen Zaha, 48 maçta görev alırken 13 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'da ise 43 karşılaşmaya çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 10 gol ve 5 asist kaydetti.