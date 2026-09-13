Galatasaray-Kocaelispor maçı muhtemel 11'leri: Maç hangi kanalda saat kaçta?
Galatasaray ile Kocaelispor 2026/2027 Süper Lig 5. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Atilla Karaoğlan tarafından yönetilecek Galatasaray-Kocaelispor maçı, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Galatasaray-Kocaelispor maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Pazar günü Kocaelispor'u ağırlayacak. RAMS Park'taki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Maç, BEIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Maçın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz.
MUHTEMEL 11'LER
Bu sezon Süper Lig'deki ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 10 puanla geçen haftayı en üst sırada bitirdi.
Kocaelispor ise 9 puanla üçüncü sırada yer aldı. İşte Galatasaray-Kocaelispor maçında her iki takımın sahaya süreceği muhtemel 11'ler...
Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Sallai, Sara, Torreira, Batrakov, Yunus, Barış Alper, Deniz Gül
Kocaelispor: Serhat, Dijksteel, Zoukrou, Maglica, Haidara, Uğur Kaan, Show, Berkan, Sousa, Agyei, Aye.
GALATASARAY'DA EKSİK ÇOK
Galatasaray'da Kocaelispor maçı öncesi 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Gabonlu Mario Lemina, Fildişi Sahilli Wilfried Singo ve tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, yarınki karşılaşmada görev alamayacak.