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Galatasaray-Kocaelispor maçı muhtemel 11'leri: Maç hangi kanalda saat kaçta?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray-Kocaelispor maçı muhtemel 11'leri: Maç hangi kanalda saat kaçta?

Galatasaray ile Kocaelispor 2026/2027 Süper Lig 5. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Atilla Karaoğlan tarafından yönetilecek Galatasaray-Kocaelispor maçı, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Galatasaray-Kocaelispor maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Pazar günü Kocaelispor'u ağırlayacak. RAMS Park'taki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Maç, BEIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Maçın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz.

Galatasaray-Kocaelispor maçı muhtemel 11'leri: Maç hangi kanalda saat kaçta? - 1

MUHTEMEL 11'LER

Bu sezon Süper Lig'deki ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 10 puanla geçen haftayı en üst sırada bitirdi.
Kocaelispor ise 9 puanla üçüncü sırada yer aldı. İşte Galatasaray-Kocaelispor maçında her iki takımın sahaya süreceği muhtemel 11'ler...

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ NASIL ŞEKİLLENECEK? GALATASARAY-KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Sallai, Sara, Torreira, Batrakov, Yunus, Barış Alper, Deniz Gül

Kocaelispor: Serhat, Dijksteel, Zoukrou, Maglica, Haidara, Uğur Kaan, Show, Berkan, Sousa, Agyei, Aye.

Galatasaray-Kocaelispor maçı muhtemel 11'leri: Maç hangi kanalda saat kaçta? - 2

GALATASARAY'DA EKSİK ÇOK

Galatasaray'da Kocaelispor maçı öncesi 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Gabonlu Mario Lemina, Fildişi Sahilli Wilfried Singo ve tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Galatasaray-Kocaelispor maçı muhtemel 11'leri: Maç hangi kanalda saat kaçta? - 3

37 MAÇLIK SERİ

Galatasaray, ligdeki son 37 iç saha maçında yenilmedi. Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 29 galibiyet elde etti. Galatasaray, bu süreçte 8 kez de berabere kaldı.

Galatasaray-Kocaelispor maçı muhtemel 11'leri: Maç hangi kanalda saat kaçta? - 4

KOCAELİ'YE KARŞI ŞANS TUTMUYOR

Galatasaray'ın geçen sezon Süper Lig'de yenemediği iki takımdan biri teknik direktör Selçuk İnan'ın yönetimindeki Kocaelispor oldu.
Geçen sezonun 12. haftasında Kocaelispor'a deplasmanda 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar, 29. haftada da sahasında yaptığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray, böylece Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu Trabzonspor ve Kocaelispor'u mağlup edemeden bitirdi.

Galatasaray-Kocaelispor maçı muhtemel 11'leri: Maç hangi kanalda saat kaçta? - 5

GABRİEL SARA FORMDA

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, üst üste iki lig maçında gol sevinci yaşadı.
Sara, ligde son iki haftada oynanan Göztepe ve İstanbul Başakşehir maçlarında birer gol attı.

Galatasaray-Kocaelispor maçı muhtemel 11'leri: Maç hangi kanalda saat kaçta? - 6

SELÇUK İNAN VE BERKAN KUTLU GERİ DÖNÜYOR

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray karşısında duygusal bir maça çıkacak. Sarı-kırmızılı ekipte 9 sezon boyunca top koşturan ve kaptanlık yapan Selçuk İnan, yıllar boyunca formasını giydiği Galatasaray karşısında teknik direktör olarak yarın 6. kez maça çıkacak.

Daha önce Gaziantep FK ve Kasımpaşa'nın başında Galatasaray'a karşı 3 yenilgi yaşayan Selçuk İnan, Kocaelispor'un başında da birer galibiyet ve beraberlik aldı.

Kocaelispor'un 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, eski takımı Galatasaray'a karşı forma giyebilir. Sarı-kırmızılılarda 2021-2025 yıllarında forma giyen Berkan Kutlu, teknik direktör Selçuk İnan'ın kendisine şans vermesi halinde yarın eski takımına karşı mücadele edecek.
Berkan Kutlu, Galatasaray formasıyla 159 maçta 3 gol attı.

Galatasaray-Kocaelispor maçı muhtemel 11'leri: Maç hangi kanalda saat kaçta? - 7

43. RANDEVU

Kocaelispor'un 1980-1981 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 42 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Kocaelispor kazandı. Ligde 10 maç da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın toplam 77 golüne, Kocaelispor 40 golle yanıt verdi.

Galatasaray-Kocaelispor maçı muhtemel 11'leri: Maç hangi kanalda saat kaçta? - 8

FARKLI GALİBİYETLER

İki takım arasındaki maçlarda şu ana kadarki en farklı skorlu galibiyeti Galatasaray aldı. Galatasaray, Kocaelispor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık skorla yaşadı.

Kocaelispor ise Galatasaray'a karşı en farklı skorlu galibiyetini 1995-1996 sezonunda İstanbul'da 4-0'lık sonuçla elde etti.

Öte yandan, iki takım arasında 1993-1994 sezonunda yine İstanbul'da yapılan maç, 5-4 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlanırken bu karşılaşma, iki ekip arasındaki en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.

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#Süper Lig #Galatasaray
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