Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi öncesi kadro planlaması sürerken ilk ayrılık netleşti. Şampiyonlar Ligi listesine dahil edilmeyen ve Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Kaan Ayhan için gelecek teklifler değerlendirilecek. 31 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarla 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e mağlup olmasının ardından Trendyol Süper Lig'de alacağı galibiyetle moral bulmak istiyor. Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Pazar günü sahasında Kocaelispor'u konuk edecek Galatasaray'da karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor. Geçtiğimiz sezon rakibine karşı oynadığı 2 maçta da galibiyet elde edemeyen sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmada kötü seriye son vermeyi hedefliyor. Öte yandan teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da ocak ayına yönelik kadro planlama çalışmaları da devam ediyor. Kış transfer döneminde yapılacak takviyelerin yanı sıra mevcut kadrodan bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyor.

KAAN AYHAN İLE YOLLAR AYRILACAK Fotomaç'ın haberine göre, Şampiyonlar Ligi listesine dahil edilmeyen Kaan Ayhan ile ocak ayında yollar ayrılacak. 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk tarafından kadroda düşünülmüyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılı yönetim, milli futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Kaan Ayhan, 2023 yılında İtalyan temsilcisi Sassuolo'dan Galatasaray'a 2,8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.