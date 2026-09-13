Galatasaray evinde Kocaelispor'u ağırlayacak! İşte maçın ilk 11'leri
Galatasaray ile Kocaelispor 2026/2027 Süper Lig'in 5. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Atilla Karaoğlan tarafından yönetilecek Galatasaray-Kocaelispor maçı, RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak. Galatasaray-Kocaelispor maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Pazar günü Kocaelispor'u ağırlayacak. RAMS Park Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Maç, BEIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Maçın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz.
İŞTE İLK 11'LER
GALATASARAY: Uğurcan, Sanchez, Sallai, Sara, Yunus, Eren, Deniz, Leao, Torreira, Abdülkerim, Barış
KOCAELİSPOR:
GALATASARAY'DA EKSİK ÇOK
Galatasaray'da Kocaelispor maçı öncesi 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Gabonlu Mario Lemina, Fildişi Sahilli Wilfried Singo ve tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, karşılaşmada görev alamayacak.
37 MAÇLIK SERİ
Galatasaray, ligdeki son 37 iç saha maçında yenilmedi. Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 29 galibiyet elde etti. Galatasaray, bu süreçte 8 kez de berabere kaldı.