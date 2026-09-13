İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

4. dakikada Gabriel Sara'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Serhat Öztaşdelen, meşin yuvarlığı kornere gönderdi.

15. dakikada Galatasaray'ın golü VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Torreira'nın uzaktan vuruşunda kaleci Serhat'tan seken topa altıpas üzerinde Deniz Gül dokundu. Bu pozisyon sonrasında penaltı noktasının sol tarafında topla buluşan Leao, bekletmeden meşin yuvarlağın dibine girdi. Zoukrou'nun uzaklaştıramadığı topu Deniz Gül, altıpas içinde kafa vuruşuyla tamamladı. Hakem Atilla Karaoğlan, sonrasında VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi. Karaoğlan, Torreira'nın şutu sonrası Deniz Gül'ün kaleci Serhat'a faul yaptığını gerekçe göstererek golü iptal etti.

24. dakikada Sanchez'in pasında sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, Kocaelisporlu Haidara'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta gitti.

31. dakikada Leao'nun pasında sol kanatta topla buluşan Deniz Gül, Zoukrou ve Maglica'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Uzak direkten dönen topu ceza yayı içinde önünde bulan Sara'nın vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

38. dakikada Aye'nin pasında topla buluşan Agyei, sol kanattan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak, yakın direğe çarpıp auta gitti.

45. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, penaltı noktasının gerisindeki Yunus Akgün'e pasını aktardı. Yunus'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Leao'nun vuruşunda top yandan auta çıktı.

45+1. dakikada sağ kanattaki Barış Alper Yılmaz'ın ortasında Leao, ceza sahası sol çaprazında topla buluştu. Portekizli oyuncunun vuruşunda kaleci Serhat, meşin yuvarlağı kurtardı.

45+2. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda kaleci Serhat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'de topladığı 10 puanla 4. haftayı lider bitiren Galatasaray, RAMS Park'ta Kocaelispor'u konuk etti.

Ev sahibi takım, RAMS Park'taki müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Rafael Leao ve Deniz Gül ilk 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Leroy Sane, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov ile Kazımcan Karataş yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz ekibi Sporting ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın ilk 11'ine göre bu maçta 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Sporting maçında ilk 11'de şans verdiği Jakobs, Sane ve Batrakov'u yedeğe çekti. Buruk, bu oyuncular yerine Leao, Abdülkerim Bardakcı ve Deniz Gül'ü ilk 11'de başlattı.

LEAO VE DENİZ İLK KEZ İLK 11'DE

Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao ve milli futbolcu Deniz Gül, bu sezon ilk kez ilk 11'de maça başladı.

Bu yaz transfer döneminde Galatasaray'ın kadrosuna dahil olan Leao ile Deniz Gül, sarı-kırmızılarda daha önce ligdeki İstanbul Başakşehir ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçlarında oyuna sonradan dahil oldu.

ABDÜLKERİM BARDAKCI, İKİ MAÇ SONRA İLK 11'DE

Galatasaray'ın milli oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, iki karşılaşmanın ardından ilk 11'deki yerini aldı.

Son olarak ligin 3. haftasındaki Göztepe maçında ilk 11'de başlayan Abdülkerim, 4. haftadaki İstanbul Başakşehir karşılaşmasında oyuna sonradan dahil oldu.

Portekiz ekibi Sporting ile oynanan maçta yedek oturan milli oyuncu, Kocaelispor karşılaşmasında ilk 11'de başladı.

METİN OKTAY ANILDI

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz efsanesi "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 35. yılında unutulmadı.

Sarı-kırmızılılar, maç öncesi yapılan anonsla Metin Oktay'ı andı.

Ayrıca taraftarlar, kale arkasında "Taçsız Kral Tek Aşkıydı Galatasaray" ve "Senin Gibi Cimbomluyu Unutur Mu Bu Taraftar" yazılı pankartları tuttu.

SEREMONİ ERKEN YAPILDI

Galatasaray-Kocaelispor karşılaşmasının seremonisi erken yapıldı.

Erken yapılan seremoni sonrası oyuncular, maçın başlaması için iki dakika bekledi. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan ise saat 20.00'de başlaması gereken müsabakayı 1 dakika erken başlattı.

BERKAN, GALATASARAY'DAN AYRILDIKTAN SONRA İLK KEZ RAMS PARK'TA

Kocaelispor'un orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ilk kez RAMS Park'ta bir müsabakaya çıktı.

Sarı-kırmızılılarda 2021-2025 yılları arasında görev yapan Berkan, kulüpten ayrıldıktan sonra ilk kez rakip takım formasıyla Galatasaray karşısında RAMS Park'ta müsabakada görev aldı.

KOCAELİSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, ligin 4. haftasında iç sahada Samsunspor'u 1-0 yendikleri karşılaşmaya göre Galatasaray karşısında ilk 11'de tek değişikliğe gitti.

Selçuk İnan yönetimindeki yeşil-siyahlılar, RAMS Park'taki maça Serhat Öztaşdelen, Anfernee Dijksteel, Banhie Zoukrou, Matej Maglica, Massadio Haidara, Mahamadou Sissoho, Show, Berkan Kutlu, Gonçalo Santos Sousa, Daniel Agyei ve Florian Aye ilk 11'i ile başladı.

Karşılaşmada Kocaelispor'un yedek kulübesinde ise Onurcan Piri, Muharrem Cinan, Emir Ortakaya, Arda Özyar, Uğur Kaan Yıldız, Metehan Altunbaş, Mustafa Ege Bilim, Makana Baku, Onur Öztonga ve Tayfur Bingöl yer aldı.

Selçuk İnan, geçen hafta Samsunspor karşılaşmasında ilk 11'de şans verdiği Uğur Kaan Yıldız'ı yedeğe çekerken, bu oyuncu yerine Sissoho'ya şans verdi.