Aslan derbi öncesi hata yapmadı! Maç sonucu: Galatasaray 1-0 Kocaelispor

Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz ekibi Sporting ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın ilk 11'ine göre bu maçta 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Sporting maçında ilk 11'de şans verdiği Jakobs, Sane ve Batrakov'u yedeğe çekti. Buruk, bu oyuncular yerine Leao, Abdülkerim Bardakcı ve Deniz Gül'ü ilk 11'de başlattı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Leroy Sane, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov ile Kazımcan Karataş yer aldı.

Ev sahibi takım, RAMS Park'taki müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Rafael Leao ve Deniz Gül ilk 11'i ile başladı.

LEAO VE DENİZ İLK KEZ İLK 11'DE

Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao ve milli futbolcu Deniz Gül, bu sezon ilk kez ilk 11'de maça başladı.

Bu yaz transfer döneminde Galatasaray'ın kadrosuna dahil olan Leao ile Deniz Gül, sarı-kırmızılarda daha önce ligdeki İstanbul Başakşehir ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçlarında oyuna sonradan dahil oldu.