UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında Galatasaray, Portekiz temsilcisi Sporting'e konuk oldu. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadeleye ön alanda baskılı başlayan sarı-kırmızılı ekip, henüz 5'inci dakikada Gonçalo Inacio'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üreten Galatasaray, 27'nci dakikada Geny Catamo'nun golüne engel olamadı ve ilk devre 1-1'lik eşitlikle sona erdi.