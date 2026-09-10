-°C
CANLI YAYIN

Galatasaray'ın Sporting mağlubiyeti Portekiz basınında yer buldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Galatasaray'ın Sporting mağlubiyeti Portekiz basınında yer buldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında Portekiz temsilcisi Sporting'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılıların Sporting karşısındaki yenilgisi Portekiz basınında önemli bir yer buldu. İşte maçın ardından Portekiz tarafında atılan manşetler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında Galatasaray, Portekiz temsilcisi Sporting'e konuk oldu. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadeleye ön alanda baskılı başlayan sarı-kırmızılı ekip, henüz 5'inci dakikada Gonçalo Inacio'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üreten Galatasaray, 27'nci dakikada Geny Catamo'nun golüne engel olamadı ve ilk devre 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Galatasaray'ın Sporting mağlubiyeti Portekiz basınında yer buldu - 1

DEVAMI GELMEDİ

İkinci yarıda oyunun kontrolünü rakibine bırakan Galatasaray, Sporting'in baskısı karşısında zorlandı. Ev sahibi ekip, 57'nci dakikada Luis Suarez'in penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Baskısını sürdüren Portekiz temsilcisinde Rodrigo Zalazar, 63'üncü dakikada frikikten kaydettiği golle skoru 3-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, böylece sezonun 5'inci resmi maçında ilk yenilgisini yaşadı.

Galatasaray'ın Sporting mağlubiyeti Portekiz basınında yer buldu - 2

PORTEKİZ BASININDAN GÖNDERMELİ MANŞETLER

Maçın ardından Portekiz basınında maçın değerlendirmesi yapıldı. özellikle 2. yarıda yapılan geri dönüş ve Galatasaray'ın düşük performansı manşetlere yansıdı. İşte yer alan tüm manşetler...

Galatasaray'ın Sporting mağlubiyeti Portekiz basınında yer buldu - 3

RECORD: "POTEKİZ'E UEFA SIRALAMASINDA GÜÇ KATAN ZAFER"

Galatasaray'ın Sporting mağlubiyeti Portekiz basınında yer buldu - 4

O JOGO: "SPORTING, GALATASARAY'I GERİ DÖNÜŞ ZAFERİYLE YENDİ"

Galatasaray'ın Sporting mağlubiyeti Portekiz basınında yer buldu - 5

PUBLICO: "SPORTING, CEHENNEMDEN HUZURA GEÇTİ"

Galatasaray'ın Sporting mağlubiyeti Portekiz basınında yer buldu - 6

A BOLA: "ASLANLAR'IN TÜRK'LERİ "TÜRK GİBİ OYNAMAYA" ZORLAMASI BİRAZ ZAMAN ALDI"

Cimbom bu transferde pes etmedi! Arayışlar sürüyorCimbom bu transferde pes etmedi! Arayışlar sürüyor CİMBOM BU TRANSFERDE PES ETMEDİ! ARAYIŞLAR SÜRÜYOR
Okan Buruktan sert eleştri: Herhalde statta değildiOkan Buruktan sert eleştri: Herhalde statta değildi OKAN BURUK'TAN SERT ELEŞTRİ: "HERHALDE STATTA DEĞİLDİ"

#Galatasaray #UEFA Şampiyonlar Ligi
Galatasaray Camavinga'yı yakın takibe aldı: Kiralama planı ve Mourinho'nun rotasyonu transferin kaderini belirleyecek
Sonraki Haber
Galatasaray Camavinga'yı yakın takibe aldı: Kiralama planı ve Mourinho'nun rotasyonu transferin kaderini belirleyecek
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın