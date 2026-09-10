Galatasaray'ın Sporting mağlubiyeti Portekiz basınında yer buldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında Portekiz temsilcisi Sporting'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılıların Sporting karşısındaki yenilgisi Portekiz basınında önemli bir yer buldu. İşte maçın ardından Portekiz tarafında atılan manşetler...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında Galatasaray, Portekiz temsilcisi Sporting'e konuk oldu. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadeleye ön alanda baskılı başlayan sarı-kırmızılı ekip, henüz 5'inci dakikada Gonçalo Inacio'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üreten Galatasaray, 27'nci dakikada Geny Catamo'nun golüne engel olamadı ve ilk devre 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
DEVAMI GELMEDİ
İkinci yarıda oyunun kontrolünü rakibine bırakan Galatasaray, Sporting'in baskısı karşısında zorlandı. Ev sahibi ekip, 57'nci dakikada Luis Suarez'in penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Baskısını sürdüren Portekiz temsilcisinde Rodrigo Zalazar, 63'üncü dakikada frikikten kaydettiği golle skoru 3-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, böylece sezonun 5'inci resmi maçında ilk yenilgisini yaşadı.
PORTEKİZ BASININDAN GÖNDERMELİ MANŞETLER
Maçın ardından Portekiz basınında maçın değerlendirmesi yapıldı. özellikle 2. yarıda yapılan geri dönüş ve Galatasaray'ın düşük performansı manşetlere yansıdı. İşte yer alan tüm manşetler...
RECORD: "POTEKİZ'E UEFA SIRALAMASINDA GÜÇ KATAN ZAFER"
O JOGO: "SPORTING, GALATASARAY'I GERİ DÖNÜŞ ZAFERİYLE YENDİ"
PUBLICO: "SPORTING, CEHENNEMDEN HUZURA GEÇTİ"
A BOLA: "ASLANLAR'IN TÜRK'LERİ "TÜRK GİBİ OYNAMAYA" ZORLAMASI BİRAZ ZAMAN ALDI"