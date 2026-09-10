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Galatasaray Camavinga'yı yakın takibe aldı: Kiralama planı ve Mourinho'nun rotasyonu transferin kaderini belirleyecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray Camavinga'yı yakın takibe aldı: Kiralama planı ve Mourinho'nun rotasyonu transferin kaderini belirleyecek

Yaz transfer dönemini geride bırakan Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılıların, Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga'yı ocak ayında yeniden gündemine alacağı öğrenildi.

Ocak transfer döneminde orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, 23 yaşındaki Fransız yıldızı yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılıların, ocak ayındaki ara transfer dönemine kadar Camavinga'nın durumunu yakından izleyeceği ve oyuncuyu transfer listesinin üst sıralarında tutacağı belirtildi.

Galatasaray Camavinga'yı yakın takibe aldı: Kiralama planı ve Mourinho'nun rotasyonu transferin kaderini belirleyecek - 1

MOURINHO'NUN TALİMATI ÖNEMLİ OLACAK

Eduardo Camavinga'nın Real Madrid'deki geleceği, transfer sürecinin en kritik noktalarından biri olacak. Eflatun-beyazlı ekibin teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Fransız futbolcuyu sezon içerisinde rotasyonlu kullanmayı planladığı ifade edildi.

Mourinho'nun ocak ayına kadar Camavinga'nın performansını değerlendireceği ve oyuncunun form durumuna göre geleceği hakkında karar vereceği aktarıldı. Fransız yıldızın yeterli süre bulamaması halinde gelecek tekliflerin masaya yatırılabileceği kaydedildi.

Galatasaray Camavinga'yı yakın takibe aldı: Kiralama planı ve Mourinho'nun rotasyonu transferin kaderini belirleyecek - 2

GALATASARAY'DA KİRALAMA ÖNCELİK

Sarı-kırmızılıların, yaz transfer döneminde olduğu gibi ara transfer döneminde de Camavinga için kiralama formülünü değerlendireceği belirtildi. Galatasaray'ın, Real Madrid ile anlaşma sağlanması halinde Fransız yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı ifade edildi.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 4 karşılaşmada görev alan Camavinga, performansıyla ocak ayına kadar takip edilecek.

Galatasaray Camavinga'yı yakın takibe aldı: Kiralama planı ve Mourinho'nun rotasyonu transferin kaderini belirleyecek - 3

ÇOK YÖNLÜLÜK DİKKAT ÇEKİYOR

Okan Buruk'un beğendiği isimler arasında yer alan Eduardo Camavinga, çok yönlü oyun yapısıyla öne çıkıyor. Asıl mevkisi orta saha olan Fransız futbolcu, gerektiğinde sol bekte de görev yapabiliyor.

23 yaşındaki Fransız yıldızın hem orta saha hem de savunmanın solunda oynayabilmesi, Camavinga'yı Galatasaray'ın kadro planlamasında önemli bir alternatif haline getiriyor.

Galatasaray Camavinga'yı yakın takibe aldı: Kiralama planı ve Mourinho'nun rotasyonu transferin kaderini belirleyecek - 4

OCAK'TA GİRİŞİM OLACAK

Süper Lig'de ara transfer dönemi 1 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve 5 Şubat 2027'de sona erecek. Galatasaray'ın bu dönemdeki öncelikli hedeflerinden birinin Eduardo Camavinga olduğu belirtildi.

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