Ocak transfer döneminde orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, 23 yaşındaki Fransız yıldızı yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılıların, ocak ayındaki ara transfer dönemine kadar Camavinga'nın durumunu yakından izleyeceği ve oyuncuyu transfer listesinin üst sıralarında tutacağı belirtildi.

Mourinho'nun ocak ayına kadar Camavinga'nın performansını değerlendireceği ve oyuncunun form durumuna göre geleceği hakkında karar vereceği aktarıldı. Fransız yıldızın yeterli süre bulamaması halinde gelecek tekliflerin masaya yatırılabileceği kaydedildi.

Eduardo Camavinga'nın Real Madrid'deki geleceği, transfer sürecinin en kritik noktalarından biri olacak. Eflatun-beyazlı ekibin teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Fransız futbolcuyu sezon içerisinde rotasyonlu kullanmayı planladığı ifade edildi.

GALATASARAY'DA KİRALAMA ÖNCELİK

Sarı-kırmızılıların, yaz transfer döneminde olduğu gibi ara transfer döneminde de Camavinga için kiralama formülünü değerlendireceği belirtildi. Galatasaray'ın, Real Madrid ile anlaşma sağlanması halinde Fransız yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı ifade edildi.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 4 karşılaşmada görev alan Camavinga, performansıyla ocak ayına kadar takip edilecek.