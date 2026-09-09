Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sporting maçı öncesinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Victor Osimhen'in yokluğunda forvet hattında görev yapacak ismi belirledi.

Tecrübeli teknik adam, İstanbul'da gerçekleştirilen son taktik antrenmanda ileri uçta Barış Alper Yılmaz'ı denedi. Sarı-kırmızılı takımda daha önce birçok kez santrfor pozisyonunda görev alan ve performansıyla katkı sağlayan başarılı oyuncu, zorlu mücadelede bir kez daha kendisini göstermeye çalışacak.