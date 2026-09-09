Okan Buruk Sporting öncesi Barış Alper Yılmaz'ı forvette denedi! Osimhen'den Barış'a destek geldi.
Victor Osimhen, kritik Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde takım arkadaşı Barış Alper Yılmaz'a destek verdi. Sporting karşılaşmasında Galatasaray'ın en ileri ucunda görev alması beklenen milli futbolcuya Nijeryalı yıldızın, "Başarılı olacağına inanıyorum" mesajı verdiği öğrenildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sporting maçı öncesinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Victor Osimhen'in yokluğunda forvet hattında görev yapacak ismi belirledi.
Tecrübeli teknik adam, İstanbul'da gerçekleştirilen son taktik antrenmanda ileri uçta Barış Alper Yılmaz'ı denedi. Sarı-kırmızılı takımda daha önce birçok kez santrfor pozisyonunda görev alan ve performansıyla katkı sağlayan başarılı oyuncu, zorlu mücadelede bir kez daha kendisini göstermeye çalışacak.
Sabah'ın haberine sezona istediği başlangıcı yapamayan ve form durumu eleştirilen 26 yaşındaki futbolcuyla, Okan Buruk'un Portekiz yolculuğu öncesinde özel bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Buruk'un milli oyuncuya güvendiğini söylediği ve moral desteği verdiği ifade edildi.
Öte yandan Victor Osimhen'in de takım arkadaşına destek olarak Barış Alper Yılmaz'ın başarılı bir performans sergileyeceğine inandığını dile getirdiği öğrenildi.