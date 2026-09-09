Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası başladı! Rakip Sporting Lisbon
Sporting Lisbon ile Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçında karşı karşıya geliyor. Espen Andreas Eskas tarafından yönetilen Sporting Lisbon-Galatasaray maçı, Estadio Jose Alvalade Stadı'nda oynanıyor. Sporting Lisbon-Galatasaray maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz. İşte maçın 11'leri...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşı karşıya geliyor. Sporting Lisbon-Galatasaray maçını www.ahaber.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda yapılan karşılaşma, TSİ 22.00'de başladı. Müsabakayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetirken maç, TRT 1 ve Tabii platformundan yayınlanıyor.
İLK 11'LER
SPORTING: Vagiannidis, Fresneda, Quaresma, Inacio, Araujo, Altimira, Doumbia, Catamo, Zalazar, Luis Guilherme, Suarez.
GALATASARAY: Uğurcan, Eren, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sara,Torreira, Sane, Yunus, Batrakov, Barış Alper Yılmaz.
GALATASARAY'DA BU ÜÇLÜ YOK
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı ilk hafta maçına 3 önemli oyuncusundan yoksun çıkacak.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir FK ile oynanan mücadelede kasığından sakatlanan Nijeryalı golcü Victor Osimhen ve Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın yanı sıra antrenmanda sakatlık yaşayan Fildişi Sahilli sağ bek Wilfried Singo, Sporting karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Galatasaray'da UEFA kadrosunda yer almayan Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de statü gereği mücadelede görev alamayacak.
CİMBOM'DA HEDEF KALDIĞI YERDEN DEVAM ETMEK
Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği başarılı performansın üzerine çıkmayı hedefliyor.
Geçen sezon "Devler Ligi" lig etabında Eintracht Frankfurt, Liverpool, Bodo/Glimt, Ajax, Union Saint-Gilloise, Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile karşılaşan Galatasaray, topladığı 10 puanla 20. sırada yer alarak tur atladı.
Son 16 turu play-off aşamasında İtalya temsilcisi Juventus'u eleyen sarı-kırmızılı ekip, son 16 turunda ise Liverpool'a elendi. Galatasaray, bu sezon aynı başarıyı daha ileri taşımak için mücadele edecek.