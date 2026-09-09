Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 170'inci mücadelesine çıkacak. Galatasaray, turnuvanın modern formatı olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar çıktığı 134 maçta 34 galibiyet, 32 beraberlik ve 68 mağlubiyet alırken; 139 gol atıp kalesinde 230 gol yedi. Eski adı olan Şampiyon Kulüpler Kupası döneminde ise 35 karşılaşmada boy gösteren sarı-kırmızılı ekip, 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşadı; rakip filelere 42 gol bırakıp kalesinde 53 gol gördü. Sporting mücadelesi, Galatasaray'ın Kupa 1 tarihindeki 170'inci randevusu olacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile yapacağı karşılaşmayla Avrupa kupalarındaki 341'inci mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, bugüne kadar Avrupa arenasındaki 340 maçta 121 galibiyet, 90 beraberlik ve 129 mağlubiyet aldı. Söz konusu müsabakalarda 468 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 518 gol gördü.

DEVLER LİGİ'NDE 19. SEZON

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting mücadelesiyle birlikte 19'uncu sezonuna başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonda ilk kez 1993-1994 sezonunda mücadele etti. Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002 sezonlarında ikişer, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007 sezonlarında birer ön eleme geçerek ana aşamada yer aldı. 2023-2024 sezonunda ise üç eleme turunu geçerek gruplara kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında eleme oynamadan organizasyonun ana aşamasında mücadele etti. 2025-2026 sezonunda başlayan lig etabında geçen sezon ilk kez yer alan Galatasaray, bu sezon da ikinci kez bu formatta mücadele edecek.