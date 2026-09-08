-°C
CANLI YAYIN

Şampiyonlar Ligi'nde 206-2027 sezonu grup aşamasıyla başlıyor! Temsilcilerimizin ilk maçları hangi gün, saat kaçta?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Şampiyonlar Ligi'nde 206-2027 sezonu grup aşamasıyla başlıyor! Temsilcilerimizin ilk maçları hangi gün, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonunun lig aşaması ilk hafta karşılaşmalarıyla başlıyor. İlk haftada 18 maç oynanacak. Galatasaray 9 Eylül Çarşamba günü Sporting'e konuk olurken Fenerbahçe, 10 Eylül Perşembe günü Roma'yı sahasında ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonunun lig aşaması 8 Eylül Salı günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en üst organizasyonu, ilk hafta toplam 18 maça sahne olacak.

Türkiye'yi organizasyonda Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek. Galatasaray, 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise 10 Eylül Perşembe günü sahasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 206-2027 sezonu grup aşamasıyla başlıyor! Temsilcilerimizin ilk maçları hangi gün, saat kaçta? - 1

TÜRK FUTBOLUNDA 18 YIL SONRA İLK

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin turnuvada yer almasıyla Türk futbolu, 18 yıl sonra ilk kez iki takımla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde 206-2027 sezonu grup aşamasıyla başlıyor! Temsilcilerimizin ilk maçları hangi gün, saat kaçta? - 2

LİG AŞAMASI NASIL?

Lig usulüne göre oynanacak organizasyonda 36 takım mücadele edecek. Sekiz maç sonunda sıralamanın ilk 8 basamağında yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Sıralamada 9'uncu ile 24'üncü basamaklar arasında bulunan 16 takım, çift maçlı eleme turunda son 16 bileti için mücadele edecek. İlk 24'ün dışında kalan ekipler ise organizasyona veda edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde 206-2027 sezonu grup aşamasıyla başlıyor! Temsilcilerimizin ilk maçları hangi gün, saat kaçta? - 3

NEPAL'DEKİ SEL FELAKETİ İÇİN SAYGI DURUŞU

Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları öncesinde, 26 Ağustos'ta Nepal'de meydana gelen sel felaketinden etkilenenler için saygı duruşunda bulunulacak. Maçlarda ayrıca "Yalnız değilsin Nepal" yazılı pankart açılacak.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Tüm Avrupa futbol ailesi, bu haftaki maçlardan önce Nepal halkına en derin taziyelerimizi ve desteğimizi sunmak üzere bir arada duracak." ifadelerini kullandı. Ceferin, açıklamasının devamında Nepal halkına yaşanan trajedi ve sonrasındaki süreç için güç ve dayanıklılık diledi.

Şampiyonlar Ligi'nde 206-2027 sezonu grup aşamasıyla başlıyor! Temsilcilerimizin ilk maçları hangi gün, saat kaçta? - 4

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK HAFTANIN PROGRAMI

Şampiyonlar Ligi'nde ilk gün karşılaşmalarında iki dev mücadele sahne alacak. Real Madrid, evinde İnter'i konuk ederken, Porto ise 2023 yılında İstanbul'da ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Manchester City'i ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın Türkiye saatiyle programı şu şekilde:

8 Eylül Salı

  • 19.45 AEK (Yunanistan) - LASK (Avusturya)
  • 19.45 Club Brugge (Belçika) - Aston Villa (İngiltere)
  • 22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Villarreal (İspanya)
  • 22.00 Real Madrid (İspanya) - Inter (İtalya)
  • 22.00 Porto (Portekiz) - Manchester City (İngiltere)
  • 22.00 Lille (Fransa) - Real Betis (İspanya

9 Eylül Çarşamba

  • 19.45 Barcelona (İspanya) - Feyenoord (Hollanda)

  • 19.45 Stuttgart (Almanya) - Viking (Norveç)

  • 22.00 Napoli (İtalya) - Arsenal (İngiltere)

  • 22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Slovan Bratislava (Slovakya)

  • 22.00 Sporting (Portekiz) - Galatasaray

  • 22.00 Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)

10 Eylül Perşembe

  • 19.45 Fenerbahçe - Roma (İtalya)
  • 19.45 PSV (Hollanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
  • 22.00 Slavia Prag (Çekya) - Lens (Fransa)
  • 22.00 Manchester United (İngiltere) - Sabah (Azerbaycan)
  • 22.00 Bayern Münih (Almanya) - Bodo/Glimt (Norveç)
  • 22.00 Como (İtalya) - Leipzig (Almanya)

Galatasaray Sporting deplasmanında Şampiyonlar Ligi'ne başlıyor: Cimbom, Portekiz'deki 5 maçta 2 galibiyet aldı
Sonraki Haber
Galatasaray Sporting deplasmanında Şampiyonlar Ligi'ne başlıyor: Cimbom, Portekiz'deki 5 maçta 2 galibiyet aldı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın