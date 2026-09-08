Şampiyonlar Ligi'nde 206-2027 sezonu grup aşamasıyla başlıyor! Temsilcilerimizin ilk maçları hangi gün, saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonunun lig aşaması ilk hafta karşılaşmalarıyla başlıyor. İlk haftada 18 maç oynanacak. Galatasaray 9 Eylül Çarşamba günü Sporting'e konuk olurken Fenerbahçe, 10 Eylül Perşembe günü Roma'yı sahasında ağırlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonunun lig aşaması 8 Eylül Salı günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en üst organizasyonu, ilk hafta toplam 18 maça sahne olacak.
Türkiye'yi organizasyonda Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek. Galatasaray, 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise 10 Eylül Perşembe günü sahasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak.
TÜRK FUTBOLUNDA 18 YIL SONRA İLK
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin turnuvada yer almasıyla Türk futbolu, 18 yıl sonra ilk kez iki takımla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
LİG AŞAMASI NASIL?
Lig usulüne göre oynanacak organizasyonda 36 takım mücadele edecek. Sekiz maç sonunda sıralamanın ilk 8 basamağında yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.
Sıralamada 9'uncu ile 24'üncü basamaklar arasında bulunan 16 takım, çift maçlı eleme turunda son 16 bileti için mücadele edecek. İlk 24'ün dışında kalan ekipler ise organizasyona veda edecek.