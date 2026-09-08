NEPAL'DEKİ SEL FELAKETİ İÇİN SAYGI DURUŞU

Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları öncesinde, 26 Ağustos'ta Nepal'de meydana gelen sel felaketinden etkilenenler için saygı duruşunda bulunulacak. Maçlarda ayrıca "Yalnız değilsin Nepal" yazılı pankart açılacak.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Tüm Avrupa futbol ailesi, bu haftaki maçlardan önce Nepal halkına en derin taziyelerimizi ve desteğimizi sunmak üzere bir arada duracak." ifadelerini kullandı. Ceferin, açıklamasının devamında Nepal halkına yaşanan trajedi ve sonrasındaki süreç için güç ve dayanıklılık diledi.