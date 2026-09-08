Galatasaray Sporting deplasmanında Şampiyonlar Ligi'ne başlıyor: Cimbom, Portekiz'deki 5 maçta 2 galibiyet aldı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavına Sporting deplasmanında çıkacak. Portekiz ekipleriyle daha önce 9 kez karşılaşan sarı-kırmızılılar, bu ülkede oynadığı 5 deplasmandan 2 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardı. Sporting ile Galatasaray ilk kez karşı karşıya gelecek.
Geçen sezon olduğu gibi bu yıl da Şampiyonlar Ligi'nde etkili performans göstermeyi hedefleyen Galatasaray, sezonu Portekiz deplasmanında açmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez mücadele edeceği Sporting Lizbon karşısında İstanbul'a puan ya da puanlarla dönmeyi istiyor..
Galatasaray, sakatlıkları nedeniyle Osimhen, Lemina ve Singo'nun forma giyemeyeceği mücadele öncesinde Portekiz'deki geçmiş sonuçlarına güveniyor. Sarı-kırmızılı ekip, bugüne kadar Portekiz temsilcileriyle 9 resmi maçta kozlarını paylaştı.
DEPLASMANDA GÜÇLÜ
Portekiz ekipleriyle oynadığı 9 karşılaşmanın 5'ine deplasmanda çıkan Galatasaray, bu mücadelelerde 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, 2 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
İşte sarı-kırmızılıların Portekiz takımlarıyla deplasmanda oynadığı maçlar ve sonuçları:
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Benfica 0 - 2 Galatasaray
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Braga 1 - 2 Galatasaray
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Benfica 0 - 0 Galatasaray
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Porto 1 - 0 Galatasaray
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Benfica 2 - 1 Galatasaray
SPORTING İLE İLK KEZ
Sarı-kırmızılı ekip, Portekiz temsilcisi Sporting ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.