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Galatasaray Sporting deplasmanında Şampiyonlar Ligi'ne başlıyor: Cimbom, Portekiz'deki 5 maçta 2 galibiyet aldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray Sporting deplasmanında Şampiyonlar Ligi'ne başlıyor: Cimbom, Portekiz'deki 5 maçta 2 galibiyet aldı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavına Sporting deplasmanında çıkacak. Portekiz ekipleriyle daha önce 9 kez karşılaşan sarı-kırmızılılar, bu ülkede oynadığı 5 deplasmandan 2 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardı. Sporting ile Galatasaray ilk kez karşı karşıya gelecek.

Geçen sezon olduğu gibi bu yıl da Şampiyonlar Ligi'nde etkili performans göstermeyi hedefleyen Galatasaray, sezonu Portekiz deplasmanında açmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez mücadele edeceği Sporting Lizbon karşısında İstanbul'a puan ya da puanlarla dönmeyi istiyor..

Galatasaray, sakatlıkları nedeniyle Osimhen, Lemina ve Singo'nun forma giyemeyeceği mücadele öncesinde Portekiz'deki geçmiş sonuçlarına güveniyor. Sarı-kırmızılı ekip, bugüne kadar Portekiz temsilcileriyle 9 resmi maçta kozlarını paylaştı.

Galatasaray Sporting deplasmanında Şampiyonlar Ligi'ne başlıyor: Cimbom, Portekiz'deki 5 maçta 2 galibiyet aldı - 1

DEPLASMANDA GÜÇLÜ

Portekiz ekipleriyle oynadığı 9 karşılaşmanın 5'ine deplasmanda çıkan Galatasaray, bu mücadelelerde 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, 2 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İşte sarı-kırmızılıların Portekiz takımlarıyla deplasmanda oynadığı maçlar ve sonuçları:

  • Benfica 0 - 2 Galatasaray

  • Braga 1 - 2 Galatasaray

  • Benfica 0 - 0 Galatasaray

  • Porto 1 - 0 Galatasaray

  • Benfica 2 - 1 Galatasaray

Galatasaray Sporting deplasmanında Şampiyonlar Ligi'ne başlıyor: Cimbom, Portekiz'deki 5 maçta 2 galibiyet aldı - 2

SPORTING İLE İLK KEZ

Sarı-kırmızılı ekip, Portekiz temsilcisi Sporting ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Sporting deplasmanında Şampiyonlar Ligi'ne başlıyor: Cimbom, Portekiz'deki 5 maçta 2 galibiyet aldı - 3

SAKATLIKLAR CAN YAKIYOR

Galatasaray'da sakat oyuncuların fazla olması, Sporting karşılaşması öncesindeki favori değerlendirmelerini de etkiledi. Özellikle Osimhen'in forma giyemeyecek olması dengeleri değiştiren önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sporting Lizbon'da ise İbrahima Ba'nın durumu belirsizliğini koruyor. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen genç savunmacının, sarı-kırmızılı ekip karşısında ilk 11'de sahaya çıkmasının zor olduğu ifade edildi. O Jogo'ya göre Ba'nın mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Galatasaray Sporting deplasmanında Şampiyonlar Ligi'ne başlıyor: Cimbom, Portekiz'deki 5 maçta 2 galibiyet aldı - 4

ESKAS DÜDÜK ÇALACAK

Sporting Lizbon ile Galatasaray arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi ilk hafta karşılaşmasının hakemi açıklandı. Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek.

Eskas, 2024 yılında Galatasaray'ın RAMS Park'ta Young Boys'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada da görev yapmıştı. Norveçli hakem, mücadelede Muslera'ya kırmızı kart göstermişti.

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