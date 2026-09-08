SAKATLIKLAR CAN YAKIYOR

Galatasaray'da sakat oyuncuların fazla olması, Sporting karşılaşması öncesindeki favori değerlendirmelerini de etkiledi. Özellikle Osimhen'in forma giyemeyecek olması dengeleri değiştiren önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sporting Lizbon'da ise İbrahima Ba'nın durumu belirsizliğini koruyor. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen genç savunmacının, sarı-kırmızılı ekip karşısında ilk 11'de sahaya çıkmasının zor olduğu ifade edildi. O Jogo'ya göre Ba'nın mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.