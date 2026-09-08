Galatasaray Sporting Lizbon maçı için Portekiz'e gitti: Sarı-kırmızlılarda 4 önemli isim kafilede yer almadı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting Lizbon ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için Portekiz'e hareket etti. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, Günay Güvenç, Mario Lemina ve Wilfried Singo Lizbon kafilesinde yer almadı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 9 Eylül Çarşamba günü Sporting Lizbon ile deplasmanda oynayacağı maç için Portekiz'e gitti.
İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Lizbon'a hareket eden kafileye Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri Abdullah Kavukcu ile Fatih Demircan eşlik etti. Sarı-kırmızılı futbolcuların bazıları otobüsle bazıları da özel araçla havalimanına geldi.
KADRODA YOKLAR
Oyunculardan Victor Osimhen, Günay Güvenç, Mario Lemina ve Wilfried Singo kafilede yer almadı.
KAMP KADROSU
Portekiz'de müsabakanın oynanacağı Jose Alvalade Stadı'nda hazırlıklarını tamamlayacak Galatasaray'ın Sporting Lizbon maçının aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Uğurcan Çakır, Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük
Defans: El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı
Orta Saha: Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Renato Nhaga, Berat Luş, Aleksey Batrakov. Gabriel Sara
Forvet: Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı Deniz Gül, Rafael Leao, Barış Alper Yılmaz