Galatasaray'ın Sporting CP maçı muhtemel 11'i şekillendi: Okan Buruk'un santrfordaki tercihi Barış Alper Yılmaz olacak
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Şampiyonlar Ligi lig aşamasına Sporting CP deplasmanında başlayacak Galatasaray'da muhtemel 11, Osimhen ve Lemina'nın yokluğunda şekilleniyor. Okan Buruk, hücum hattında Leroy Sané ve Yunus Akgün'ü kullanırken santrforda yeni transfer Deniz Gül yerine Barış Alper Yılmaz'a görev vermeye hazırlanıyor.
Rotasını Şampiyonlar Ligi'ne çeviren Galatasaray, lig aşamasının açılış maçında Portekiz ekibi Sporting ile deplasmanda kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Osimhen, Lemina, ve Singo maç kadrosunda yer almazken, Okan Buruk'un sahaya süreceği kadro da şekillenmeye başladı.
İLERİDE FARKLI TERCİH
TRT Spor'un haberine göre, Kalenin Uğurcan Çakır'a emanet edileceği karşılaşmada sağ bekte Roland Sallai, sol bekte Ismail Jakobs alırken, stoperde ise Davinson - Abdülkerim ikilisi stoper tandemini oluşturacak.
Torreira ve Gabriel Sara'nın orta sahayı toparlayacağı düzende, Aleksey Batrakov forvet arkasında görev alacak.