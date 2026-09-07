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Galatasaray'ın Sporting CP maçı muhtemel 11'i şekillendi: Okan Buruk'un santrfordaki tercihi Barış Alper Yılmaz olacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray'ın Sporting CP maçı muhtemel 11'i şekillendi: Okan Buruk'un santrfordaki tercihi Barış Alper Yılmaz olacak

Şampiyonlar Ligi lig aşamasına Sporting CP deplasmanında başlayacak Galatasaray'da muhtemel 11, Osimhen ve Lemina'nın yokluğunda şekilleniyor. Okan Buruk, hücum hattında Leroy Sané ve Yunus Akgün'ü kullanırken santrforda yeni transfer Deniz Gül yerine Barış Alper Yılmaz'a görev vermeye hazırlanıyor.

Rotasını Şampiyonlar Ligi'ne çeviren Galatasaray, lig aşamasının açılış maçında Portekiz ekibi Sporting ile deplasmanda kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Osimhen, Lemina, ve Singo maç kadrosunda yer almazken, Okan Buruk'un sahaya süreceği kadro da şekillenmeye başladı.

Galatasaray'ın Sporting CP maçı muhtemel 11'i şekillendi: Okan Buruk'un santrfordaki tercihi Barış Alper Yılmaz olacak - 1

İLERİDE FARKLI TERCİH

TRT Spor'un haberine göre, Kalenin Uğurcan Çakır'a emanet edileceği karşılaşmada sağ bekte Roland Sallai, sol bekte Ismail Jakobs alırken, stoperde ise Davinson - Abdülkerim ikilisi stoper tandemini oluşturacak.

Torreira ve Gabriel Sara'nın orta sahayı toparlayacağı düzende, Aleksey Batrakov forvet arkasında görev alacak.

Galatasaray'ın Sporting CP maçı muhtemel 11'i şekillendi: Okan Buruk'un santrfordaki tercihi Barış Alper Yılmaz olacak - 2

DENİZ GÜL YEDEKTE

Hücum kanatlarını Leroy Sane ve Yunus Akgün'e teslim edecek olan Okan Buruk, santrforda ise yeni transfer Deniz Gül ile başlamak yerine Barış Alper Yılmaz'a şans verecek.

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Sporting sınavına hazırlanıyor: Okan Buruk'tan Avrupa hedefi mesajı
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