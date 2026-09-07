Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Osimhen, Lemina, ve Singo maç kadrosunda yer almazken, Okan Buruk'un sahaya süreceği kadro da şekillenmeye başladı.

TRT Spor'un haberine göre, Kalenin Uğurcan Çakır'a emanet edileceği karşılaşmada sağ bekte Roland Sallai, sol bekte Ismail Jakobs alırken, stoperde ise Davinson - Abdülkerim ikilisi stoper tandemini oluşturacak.

DENİZ GÜL YEDEKTE

Hücum kanatlarını Leroy Sane ve Yunus Akgün'e teslim edecek olan Okan Buruk, santrforda ise yeni transfer Deniz Gül ile başlamak yerine Barış Alper Yılmaz'a şans verecek.