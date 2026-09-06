Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçı olan Sporting karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor
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Şampiyonlar Ligi serüvenine Portekiz deplasmanındaki Sporting sınavıyla başlayacak olan Galatasaray'da çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan son idmanda; dinamik ısınma ve pas drilleriyle birlikte çift kale maç çalışması da yapıldı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışması ve ikiye iki oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar 7 Eylül Pazartesi günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.