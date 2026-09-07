Devler Ligi'nde geçen sezon ilk maçında 5-1 mağlup olmasına rağmen geri kalan maçlarda etkili performans göstererek son 16 turuna kalıp önemli bir başarı elde eden Galatasaray, bu sezon da aynı çizgiye ulaşmayı ve hatta söz konusu başarıyı aşmayı hedefliyor. Yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen teknik direktör Okan Buruk ve ekibi, bu hedef doğrultusunda süreci son derece titiz bir şekilde yürütüyor.

"İYİ BİR SONUÇ MORAL OLUR"

Kemerburgaz'da oyuncularıyla bir araya gelen tecrübeli çalıştırıcının, zorlu mücadeleler öncesi futbolcularına moral verdiği öğrenildi. Buruk'un takıma yaptığı konuşmada, "Zor bir fikstürümüz var ama biz de iyi bir takımız. Bu seviyede her puan ve her gol çok önemli. Sporting deplasmanından alacağımız iyi bir sonuç, Avrupa'daki hedeflerimiz için bize büyük bir moral olacaktır." ifadelerini kullandığı belirtildi.