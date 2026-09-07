Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Sporting sınavına hazırlanıyor: Okan Buruk'tan Avrupa hedefi mesajı
Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlarken, Galatasaray'da rota Sporting deplasmanına çevrildi. Kemerburgaz'daki idmanlarda takımı motive eden Okan Buruk, Avrupa'da bu sezon daha büyük başarılar hedeflediklerinin sinyalini verdi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarına odaklanarak hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon Frankfurt deplasmanında alınan ağır yenilgiyle Avrupa serüvenine kötü bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, bu yıl benzer bir kâbusu yaşamak istemiyor.
Devler Ligi'nde geçen sezon ilk maçında 5-1 mağlup olmasına rağmen geri kalan maçlarda etkili performans göstererek son 16 turuna kalıp önemli bir başarı elde eden Galatasaray, bu sezon da aynı çizgiye ulaşmayı ve hatta söz konusu başarıyı aşmayı hedefliyor. Yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen teknik direktör Okan Buruk ve ekibi, bu hedef doğrultusunda süreci son derece titiz bir şekilde yürütüyor.
"İYİ BİR SONUÇ MORAL OLUR"
Kemerburgaz'da oyuncularıyla bir araya gelen tecrübeli çalıştırıcının, zorlu mücadeleler öncesi futbolcularına moral verdiği öğrenildi. Buruk'un takıma yaptığı konuşmada, "Zor bir fikstürümüz var ama biz de iyi bir takımız. Bu seviyede her puan ve her gol çok önemli. Sporting deplasmanından alacağımız iyi bir sonuç, Avrupa'daki hedeflerimiz için bize büyük bir moral olacaktır." ifadelerini kullandığı belirtildi.