Sergen Yalçın, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Beşiktaş'ın eski hocası, ligdeki şampiyonluk yarışı ve Galatasaray hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren 4. hafta mücadelesinde gülen taraf siyah-beyazlılar oldu. Milan Skriniar'ın golüyle geriye düşen Kartal, Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic'in sahneye çıkmasıyla ibreyi tersine çevirdi ve derbiyi 2-1 kazanarak haftayı kayıpsız kapattı.

"BAŞKA OYUNCUSU YOK MU?" Karşılaşmanın ardından Sergen Yalçın, katıldığı yayında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın performansları hakkında konuştu. Sergen Yalçın konuşmasında, "Fenerbahçe tarafına bir tavsiyede bulunayım. Guendouzi ve Kante'yle oynayamazsınız. Tavsiyem onlara. Fenerbahçe iki tane sabit 6 numarayla oynayamaz. Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu Kante. Fenerbahçe öyle bilinmeyen bir denklem ki, iki tane 6 numara oynuyor, Greenwood'un ne oynadığını kimse bilmiyor. Fiziksel olarak inanılmaz kötü bir durumda. En büyük sorun bağlantı oyuncusu yok Fenerbahçe'nin. Kante top taşıyor, savunma yapıyor, çalım atıyor, dribling yapıyor... Başka oyuncusu yok mu Fenerbahçe'nin? Talisca'yı neden sattınız o zaman? Fenerbahçe takım olamamış." dedi.

BEŞİKTAŞ'IN OYUNU Beşiktaş değerlendirmesiyle sözlerine devam eden Yalçın, "Beşiktaş'ın baskılı oyunu, sahada takım gibi durması, birbirine yakın durması... Beşiktaş bundan sonrası için takım kimliğiyle ilgili önemli sinyaller verirken Fenerbahçe tam tersini verdi." ifadesini kullandı.